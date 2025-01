DIRETTA JUVENTUS INTER PRIMAVERA, ALTA QUOTA!

Il derby d’Italia è sempre il derby d’Italia, qualunque sia la categoria. Per questo anche la diretta Juventus Inter Primavera nasconde tanta storia che andrà in campo sabato 4 gennaio 2024 alle ore 13:00 in casa dei bianconeri. Dopo un periodo molto complicato per la Juventus, vale a dire le sconfitte prima col Sassuolo e successivamente col Verona sempre per 2-1, la squadra ha rialzato la china battendo Milan, Cagliari e Atalanta. L’Inter invece ha iniziato da poco un periodo poco redditizio. Dopo il 4-3 col Torino e il 3-0 contro l’Atalanta, il 2024 sembrava chiudersi bene per i nerazzurri. Nelle ultime partite invece sono arrivati il pareggio con l’Udinese e il ko con la Roma.

Diretta Fiorentina Empoli Primavera/ Streaming video tv: sfida tutta toscana in campionato (4 gennaio 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA JUVENTUS INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Per coloro che vorranno vedere la diretta Juventus Inter Primavera, l’unica soluzione è Sportitalia ovvero il canale 60 del digitale terrestre. Per quanto concerne invece la diretta streaming potrete scegliere o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER PRIMAVERA

La Juventus si piazzerà in campo con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali ecco Zelezny, difeso dal quartetto Ventre, Martinez, Montero e Nisci. Keutgen e Boufandar agiranno da mediani con Vacca, Florea e Finocchiaro con Di Biase punta.

DIRETTA/ Milan Lazio Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: il match comincia! (4 gennaio 2025)

L’Inter replicherà con il modulo 4-3-3. In porta Zamarian, protetti da Della Mora e Motta come terzini e Re Cecconi-Maye come coppia centrale. Le due mezzali saranno Zarate Hidalgo e Berenrbuch più Zanchetta regista. In attacco De Pieri, Spinacce e Quieto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS INTER PRIMAVERA

Ma chi parte da favorito in questa partita? Sulla carta l’Inter è dato a 1.93 mentre l’1 fisso a favore dei bianconeri a 3.05. Il pareggio si trova invece a 3.75. Interessanti le quote dell’Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.53 e 2.20.