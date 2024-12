DIRETTA LAZIO SASSUOLO PRIMAVERA, ALTA QUOTA

Ci stiamo preparando per assistere ad una partita molto interessante, sopratutto classifica alla mano. Questo perché la diretta Lazio Sassuolo Primavera, che si disputerà domenica 21 dicembre 2024 alle ore 11:00 potrebbe cambiare la carte in tavola. Infatti se la Lazio dovesse vincere si porterebbe a -1 dal Sassuolo. Recentemente i biancocelesti non hanno dimostrato però tanto feeling con i tre punti, arrivati nelle ultime cinque partite solamente contro il Bologna in casa.

Il Sassuolo anche sta vivendo un periodo altalenante come testimoniano gli ultimi quattro risultati che hanno visto le vittorie contro Juventus e Fiorentina subito impattate con altrettante sconfitta, prima con la Cremonese e poi col Milan.

DOVE VEDERE DIRETTA LAZIO SASSUOLO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

E’ la domenica prima di Natale e l’orario del mattino non aiuta ma chi vorra comunque non perdersi la diretta Lazio Sassuolo Primavera potrà sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terreste di Sportitalia e se vorrà invece seguire la diretta sul cellulare potrà farlo in streaming video con l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SASSUOLO PRIMAVERA

I capitolini scenderanno in campo con il 3-5-2 con Renzetti in porta, difeso da Bordon, Zazza e Bordoni. A centrocampo Ferrari, Di Tommaso, Gelli, Pinelli e Milani. In attacco il duo Balde-D’Agostini.

Il Sassuolo replica con il 4-3-1-2 classico con Scacchetti a difendere i pali. Pacchetto arretrato composto da Parlato, Macchioni, Corradini e Baroni. Zona nevralgica del campo presieduta da Leone, Lopes e Frangela mentre Bruno supporterà Moriano e Vedovati.

LE QUOTE DI LAZIO SASSUOLO PRIMAVERA

Per concludere la nostra analisi approfondita alla partita, guardiamo insieme le quote per le scommesse Lazio Sassuolo Primavera. I biancocelesti partono favoriti a 2.23 con il 2 fisso che troviamo a 2.70 e il segno X a 3.45. L’Over 2.5lo troviamo a 1.57 mentre l’Under a 2.12.

