DIRETTA/ Lazio Marsiglia video streaming tv: all’Olimpico arbitra Deniz Aytekin

DIRETTA LAZIO MARSIGLIA: L’ARBITRO

Lazio Marsiglia sarà diretta da Deniz Aytekin, arbitro tedesco di grande esperienza: avremo con lui Christian Dietz e Dominik Schaal come assistenti e Martin Petersen nelle vesti di quarto uomo, mentre in sala Var siederanno Marco Fritz e Fedayi San, quest’ultimo svizzero. Per Aytekin in questa stagione c’è già stata un’incursione in Champions League, dirigendo una Sheriff Shakhtar che è passata alla storia perché ha segnato la prima vittoria di una squadra moldava nei gironi della competizione; sarà invece l’esordio stagionale in Europa League – turni preliminari a parte.

Possiamo invece ricordare le quattro direzioni in Bundesliga con partite sempre molto interessanti, tra le quali spicca Lipsia Bayern Monaco ma anche Bayer Leverkusen Borussia Monchengladbach. Per Aytekin, in 10 partite stagionali, le ammonizioni sono state poche; 3,4 per gara, con tre espulsioni comminate ma anche 5 calci di rigore assegnati, il che significa che l’arbitro tedesco ne fischia uno ogni due partite e dunque nella diretta di Lazio Marsiglia i calciatori dovranno stare particolarmente attenti a non incorrere in qualche episodio controverso dentro l’area… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LAZIO MARSIGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Lazio Marsiglia è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LAZIO MARSIGLIA: GRANDE SFIDA ALL’OLIMPICO

Lazio Marsiglia, in diretta giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 18.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Importante appuntamento europeo per i biancazzurri con Maurizio Sarri che cerca conferme: la turbolenta ma importantissima vittoria contro l’Inter ha rilanciato la Lazio in campionato e in Europa, dopo il primo ko di Istanbul, il successo contro la Lokomotiv ha permesso ai capitolini di superare proprio il Marsiglia, che ora andrà tenuto a distanza in uno scontro diretto che potrebbe essere già decisivo.

Turn over limitato per la Lazio, consapevole dell’importanza dell’appuntamento. Dall’altra parte il Marsiglia dopo 4 partite ufficiali senza vittorie si è sbloccato travolgendo 4-1 il Lorient in casa in campionato e vedendo sbloccarsi anche Arkadiusz Milik, vecchia conoscenza del campionato italiano. La Lazio ha affrontato già tre volte il Marsiglia nelle Coppe Europee, con due vittorie e un pareggio allo stadio Olimpico: ultimo precedente, sempre in Europa League, quello dell’8 novembre 2018 con i biancazzurri vincenti 2-1 grazie alle reti di Marco Parolo e Joaquin Correa.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MARSIGLIA

Le probabili formazioni della diretta Lazio Marsiglia, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Risponderà il Marsiglia allenato da Jorge Sampaoli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pau Lopez; Lirola, Alvaro, Saliba, Peres; Guendouzi, Gueye; Under, Harit, Gerson; Milik.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.83, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Marsiglia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.33.



