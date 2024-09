DIRETTA NAPOLI PALERMO, CONTE PUNTA ALLA LAZIO

A chiudere i sedicesimi di finale di Coppa Italia ci penserà la diretta Napoli Palermo in campo dalle 21,00 di giovedì 26 settembre 2024 al Maradona di Napoli. Le due squadre cercano il successo per centrare gli ottavi di finale dove ad attenderli sarà la Lazio di Marco Baroni.

I partenopei arrivano dallo 0 a 0 maturato in casa della Juventus e stanno vivendo un momento molto positivo con Antonio Conte che sembra aver trovato la quadra con l’ingresso tra i titolari di McTominay. Più complicato l’avvio di stagione del Palermo che si trova ad otto punti dopo sei partite ed ha un ruolino di marcia di due vittorie, due pareggi e due sconfitte.

DIRETTA NAPOLI PALERMO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Napoli Palermo verrà trasmessa in esclusiva ed in chiaro sui canali Mediaset o attraverso lo streaming di Infinity e del sito sportmediaset.it. Avrete anche la possibilità di seguire questo match con la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sul risultato raccontandovi le azioni principali e l’andamento dei novanta minuti più eventuali calci di rigore.

NAPOLI PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo quali saranno le probabili scelte dei due allenatori in questa partita. Antonio Conte userà la Coppa Italia per provare meglio la sua nuova squadra e farà un importante turnover. In porta ci sarà ancora Caprile dopo l’infortunio di Meret e verrà protetto da duo Marin Juan Jesus. A centrocampo ci sarà spazio per il ritrovato Folorunsho insieme a Gilmour con Neres e Ngonge sugli esterni ed il duo Raspadori Simeone in attacco.

Sceglie il 4-3-3, invece, Dionisi che vuole la formazione tipo per provare a compiere l’impresa al Maradona. Diakité e Lund saranno i due terzini con il compito di sovrapporsi per creare superiorità numerica mentre Ranocchia è il fulcro di qualità di un centrocampo con Gomes e Segre a curare la fase difensiva. Brunori giocherà da punta con Di Francesco e Le Douaron favoriti su Insigne e Di Mariano.

NAPOLI PALERMO, LE QUOTE

Andiamo ad approfondire anche il discorso relativo alle quote della diretta Napoli Palermo utilizzando le proposte di AdmiralBet. I partenopei sono chiaramente favoriti e vedono una loro vittoria nei novanti minuti quotata a 1,25. Il 2 in favore dei rosanero arriva fino a 9,00 con il pareggio X che si ferma a 5,00 disegnando lo scenario di una partita a senso unico.