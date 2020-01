DIRETTA/ Lazio Napoli (risultato finale 1-0) video tv: Immobile decisivo allo scadere

DIRETTA LAZIO NAPOLI (RISULTATO FINALE 1-0): IMMOBILE ALLO SCADERE

All’ottantaduesimo minuto Ciro Immobile sblocca Lazio Napoli con una giocata a porta vuota. Ospina regala palla al centravanti biancoceleste, che da una posizione ideale non sbaglia. La reazione azzurra è immediata e arriva con una ripartenza straordinaria di Milik, da cui parte la conclusione che Strakosha mette in corner. La Lazio torna a rendersi pericolosa pochi secondi dopo con Immobile che conclude sul suggerimento di Lazzari: bravo Ospina ad allontanare. In pieno recupero l’ultima chance per il Napoli, con Insigne che cerca di approfittare di una disattenzione di Milinkovic Savic: bel tiro al volo col destro, il portiere di casa si oppone. Al triplice fischio, dunque, fa festa la Lazio che aggiunge altri tre punti alla classifica e ottiene la decima vittoria consecutiva in stagione. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

CI PROVA FABIAN

Lazio Napoli sempre sullo zero a zero dopo sessanta minuti di gioco. La ripresa dell’Olimpico comincia con un Napoli abbastanza effervescente e subito pericoloso con un tentativo di Fabian dalla distanza. Il calciatore azzurro cerca la porta da lontano ma il pallone rotola oltre la linea di fondo. Passano pochi secondi e ancora il Napoli ci riprova, questa volta con un tiro al volo di Milik: esecuzione pessima da parte dell’attaccante polacco. La squadra di Gattuso continua a spingere con convinzione ma all’Olimpico regna l’equilibrio, con la Lazio che comunque non ha corso grossissimi rischi. Al cinquantottesimo, però, il Napoli ha una nuova iniziativa sull’asse Callejon-Zielinksi: quest’ultimo cerca il suggerimento per il compagno ma sbaglia le misure. Sospiro di sollievo per i padroni di casa… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

ALLAN SPEDISCE ALTO

Abbiamo superato il trentacinquesimo minuto della diretta di Lazio Napoli e il risultato è ancora inchiodato sullo zero a zero allo stadio Olimpico. Ritmi non particolarmente alti in questo primo tempo tra i biancocelesti e gli azzurri, con le due squadre che faticano a creare in chiave offensiva. Sia Lazio che Napoli giocano molto corte e gli spazi in attacco vengono a meno. Al ventottesimo ci prova Insigne su calcio di punizione: il suo tiro non è dei più semplici ma Strakosha dimostra di essere molto concentrato e alza sopra la traversa. Trascorrono una manciata di minuti e il Napoli si riaffaccia in avanti con una conclusione di Allan al termine di una bella accelerazione personale. Anche in questa circostanza la palla va alta sopra la traversa. Mancano una decina di minuti all’intervallo, ancora nessun gol a Roma tra Lazio e Napoli. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SCONTRO OSPINA-MILINKOVIC SAVIC

E’ cominciata da quasi quindici minuti la diretta di Lazio Napoli e il risultato è ancora fermo sullo zero a zero. Primi dieci minuti senza vere e proprie occasioni da una parte o dall’altra, eccetto l’iniziativa di Milinkovic Savic per i capitolini, con un traversone diretto a Caicedo che però non ci arriva. I partenopei non stanno a guardare e provano a reagire con Milik, il cui tiro viene murato dalla retroguardia laziale. Sugli sviluppi del calcio d’angolo non accade nulla, con Strakosha che esce e fa sua la sfera in due tempi. All’undicesimo bella percussione di Allan che spara da fuori area, senza però trovare la porta. Poco dopo Caicedo pesca Immobile, Mario Rui però è bravo a fermarlo. Al tredicesimo scontro frontale tra Ospina e Milinkovic-Savic: entrambi restano a terra e devono attendere l’ingresso dello staff sanitario per farsi assistere. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

FORMAZIONI UFFICIALI!

Comincia la diretta di Lazio Napoli e già le formazioni ufficiali di questa grande sfida di Serie A stanno facendo il loro ingresso in campo: prima del fischio d’inizio però controlliamo qualche dato fissato prima della 19^ giornata. Dati alla mano ricordiamo per i padroni di casa quest’oggi ben la terza posizione nella classifica con 39 punti, questi messi da parte da Inzaghi con 12 successi e tre pareggi: i biancocelesti inoltre finora hanno segnato 40 gol e ne hanno incassati 17. Altro genere di dati per il Napoli, ancora in piena crisi nonostante il cambio di panchina. I campani infatti registrano ora solo l’ottava piazza con appena 24 punti, oltre che a sei vittorie e altrettanti pari messi da parte. Gli azzurri inoltre fino ad ora hanno segnato 28 gol ma ne hanno incassati 25 (otto solo nelle ultime cinque giornate). Ora diamo la parola al campo, via a Lazio Napoli! LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi. NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gennaro Gattuso. (Agg. Michela Colombo)

GATTUSO SGAMBETTERÀ INZAGHI?

Alla vigilia del fischio d’inizio della diretta di Lazio Napoli, è certo bene anche fissare la nostra attenzione sui due allenatori che oggi non mancheranno all’appuntamento all’Olimpico per la 19^ giornata. Padrone di casa sarà dunque Simone Inzaghi, allenatore della Lazio ufficialmente solo dal luglio del 2017 ma già prima tecnico a interim e dunque giunto oggi a festeggiare la sua panchina numero 174 con i biancocelesti. In questo lunghissimo matrimonio (già celebrato quando Inzaghi era giocatore), il tecnico di Piacenza ha raggiunto altri traguardi e molti altri gli attendono visto che i biancocelesti stanno diventando un serio candidato allo scudetto 2019-2020. Non è certo lo scudetto invece il primo pensiero di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Napoli solo dall’11 dicembre scorso e dunque oggi solo alla sua quarta panchina con i campani. L’allenatore ex del Milan infatti è alle prese con una grave crisi di risultati e prestazioni da risolvere e al momento sono mancati anche solo timidi segnali di ripresa. (agg Michela Colombo)

TESTA A TESTA

Eccoci alla vigilia del fischio d’inizio della diretta di Lazio Napoli ed è quindi arrivato il momento di prendere in esame anche lo storico che unisce i due club, protagonisti oggi nella 19^ giornata di Serie A. Dati alla mano infatti possiamo contare ben 148 precedenti ufficiali già occorsi ai due club e per la precisione dal 1958 a oggi, pure per il primo e il secondo campionato nazionale, oltre che in Coppa Italia. Nonostante i grandi numeri, però il bilancio dei testa a testa ci risulta abbastanza equilibrato, visto che vi possiamo leggere di 46 successi della Lazio e di 56 vittorie del Napoli, con anche 49 pareggi già trovati entro il triplice fischio finale. Aggiungiamo alla nostra analisi che l’ultimo testa a testa segnato tra le due squadre risale alla passata stagione della Serie A: qui ricordiamo dunque bene la doppia vittoria dei campani, occorsa sempre col risultato di 2-1 sia all’andata che al ritorno, qui di fronte al pubblico azzurro. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Lazio Napoli, partita diretta dal signor Orsato, prende il via alle ore 18:00 di sabato 11 gennaio: secondo anticipo nella 19^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020 e sfida intrigante tra due big del nostro calcio, che però stanno vivendo momenti diversi. La Lazio vola: dopo aver vinto la Supercoppa i biancocelesti hanno rimontato il Brescia in trasferta e sono così riusciti a tenere il passo di Inter e Juventus, posizionandosi a -6 dalla coppia di testa ma dovendo recuperare una partita, e dunque aspettando il momento giusto per accorciare. Simone Inzaghi c’è per lo scudetto, e adesso spera di avere la meglio di un Napoli che nella gestione di Gennaro Gattuso ha perso due volte in tre partite e sempre al San Paolo. Domenica sera contro l’Inter si sono viste tutte le difficoltà di una squadra che si trova a 21 punti dal primo posto in classifica, ma anche e soprattutto a 11 dalla zona Champions League pur se la settima posizione è assolutamente a portata di mano. Vedremo allora quello che succederà nel corso della diretta di Lazio Napoli; intanto valutiamo con attenzione le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

Buone notizie per Inzaghi, che in Lazio Napoli ritrova Lucas Leiva e Luis Alberto: i due naturalmente verranno schierati titolari in un centrocampo che viene completato da Sergej Milinkovic-Savic, e nel quale si ferma Parolo. I dubbi sono due: se in difesa il terzetto Luiz Felipe-Acerbi-Stefan Radu è intoccabile davanti a Strakosha, sulla corsia sinistra Lulic non è al meglio e così Jony potrebbe farne le veci (confermando invece Manuel Lazzari dall’altra parte), in attacco invece rischia Joaquin Correa che potrebbe venire sostituito da Caicedo. Nel Napoli si rivede Luperto, e dunque termina subito l’esperimento con Di Lorenzo che viene riportato a destra; Meret tra i pali, Manolas e Mario Rui completano una difesa ancora priva di Koulibaly. A centrocampo tutto confermato: Fabian Ruiz a giostrare come playmaker, Allan e Zielinski che giocano ai suoi fianchi. Nel tridente Mertens deve ancora dare forfait, di conseguenza Callejon e Lorenzo Insigne saranno nuovamente i laterali a supporto di Milik, il miglior realizzatore del Napoli in questa stagione.

