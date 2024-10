DIRETTA LAZIO NIZZA, BARONI CONTRO HAISE ALL’OLIMPICO

Si accendono le luci dello Stadio Olimpico di Roma e lo fanno per la diretta Lazio Nizza valida per la seconda giornata di Europa League. Alle 18,30 andrà in scena una partita tra due squadre molto divertenti da vedere e pronte a darsi battaglia a suon di gol.

La Lazio di Baroni ha battuto la Dynamo Kiev al debutto in questa Europa League ed è reduce dalla grande vittoria in Serie A contro il Torino. Ha pareggiato 1 a 1 con la Real Sociedad e 0 a 0 contro il Lens un Nizza pronto a mettere in difficoltà chiunque in questa competizione.

DIRETTA LAZIO NIZZA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Lazio Nizza di Europa League sarà possibile per tutti gli abbonati a Sky o ai servizi di streaming di Sky GO e NOW TV. Sarà anche possibile seguire con noi la partita attraverso una diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti con aggiornamenti costanti.

LAZIO NIZZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando ad approfondire le probabili formazioni. Per la Lazio di Baroni non ci dovrebbe ancora essere spazio per Mandas che lascerà ancora i guantoni a Provedel. Davanti all’ex Spezia si comporrà la coppia Patric Romagnoli con Pellegrini e Marusic sulle fasce. Uno tra Dia e Castellanos giocherà da punta con Dele-Bashiru e Noslin in ballottaggio per il posto da trequartista.

3-4-3 per Haise che schiera una squadra sbilanciata verso la fase offensiva. Ndayishimiye, Bombito e Dante formano un trio di forza fisica ed esperienza con Bard e Clauss a sostegno sulle fasce. Moukoko e Guessand sono le due stelle offensive che comporranno il tridente con Bouanani.

LAZIO NIZZA, LE QUOTE

Per approfondire ulteriormente la diretta Lazio Nizza andiamo a vedere le quote proposte da Sisal. I biancocelesti hanno il favore del pronostico dalla loro parte anche per via del fattore campo che porta il loro 1 a 1,80. Il 2 in favore degli ospiti sale fino a 4,25 contro il 3,50 per il pareggio X.