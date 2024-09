DIRETTA DINAMO KIEV LAZIO, SI GIOCA IN CAMPO NEUTRO

Sta per iniziare la nuova Europa League: abbiamo imparato a conoscere il nuovo format Champions League che sarà pressoché lo stesso anche per la seconda competizione europea. Per questo la diretta Dinamo Kiev Lazio sarà in qualche modo storica.

La gara si giocherà mercoledì 25 settembre alle ore 21:00 e non il consueto giovedì, proprio per le tante partite che ci saranno. Non ci sarà più infatti il girone unico da quattro squadre, ma ognuna ne affronterà ben sette per la classifica unica.

In campionato, la Dinamo è prima a 16 punti dopo sei partite insieme all’Oleksandriya e a +4 dallo Shakhtar. La Lazio invece ha disputato cinque gare di Serie A e si trovato all’ottavo posto con 7 punti, a -4 dal Torino capolista.

DOVE VEDERE LA DIRETTA DINAMO KIEV LAZIO, STREAMING VIDEO TV

La partita in diretta Dinamo Kiev Lazio verrà trasmessa su Sky che detiene tutti i diritti per l’Europa League in questa stagione.

La diretta streaming invece potrà essere vista grazie a Sky Go, applicazione scaricabile su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV LAZIO

Eccoci al tanto atteso paragrafo delle probabili formazioni della diretta Lazio Dinamo Kiev. La squadra di Baroni si disporrà secondo il 4-2-3-1. Tra i pali Provedel, protetto da Marusic, Patric, Romagnoli e Pellegrini. In mediana il duo Rovella-Vecino con Tchaouna, Dele-Bashiru e Noslin alle spalle di Pedro.

Replica della Dinamo Kiev con lo stesso identico modulo. In porta Bushchan, difesa a quattro composta da Tymchyk, Ceballos, Mykhavko e Vivcharenko. A centrocampo Brazhko e Shaparenko mentre Yarmolenko, Buyakskyy e Kabaev supporteranno Vanat.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DINAMO KIEV LAZIO

In conclusione diamo un’occhiata a quelle che sono le quote per le scommesse Dinamo Kiev Lazio. I favoriti sono i biancocelesti anche se non nettamente come dimostra la quota 2.15. L’1 è dato a 3.50 mentre la X a poco meno, 3.40.

È probabile che entrambe le squadre trovino la via della rete poiché il Gol è a 1.67. Over e Under 2.5 sono rispettivamente a 1.87 e 2.03.