Diretta Lazio NK Bravo/ Risultato live, streaming video tv: si chiude il ritiro di Auronzo (26 luglio 2023)

DIRETTA LAZIO NK BRAVO: ULTIMO TEST AD AURONZO

Lazio NK Bravo, in diretta mercoledì 26 luglio 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore sarà una sfida amichevole, la quarta stagionale per i biancazzurri dopo gli incontri con Auronzo, Primorje e Triestina. La Lazio non si ferma neanche un attimo durante il suo ritiro pre-campionato. Dopo avere sostenuto amichevoli con Auronzo, Primorje e Triestina, ora si appresta ad affrontare un altro avversario sloveno, il Nogometni Klub Bravo.

Questa volta, il livello della sfida si alza notevolmente, poiché l’NK Bravo compete nella Prva slovenska nogometna liga, la massima serie del campionato sloveno di calcio. Nel precedente incontro, i biancazzurri hanno dimostrato di essere in ottima forma, sconfiggendo la rinnovata Triestina di Attilio Tesser con un netto 4-0. La Triestina, a sua volta, si prepara al prossimo campionato di Serie C. L’incontro con il NK Bravo sarà l’ultima prova per i giocatori della Lazio ad Auronzo, poiché la prima fase del ritiro pre-campionato terminerà il venerdì 28.

LAZIO NK BRAVO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio NK Bravo sarà disponibile su Sky, canale 233 del digitale terreste, sul canale tematico dedicato al club biancazzurro, Lazio Style Channel. Il canale non è però disponibile su Sky Go e dunque non sarà possibile assistere alla diretta streaming video del match.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NK BRAVO

Le probabili formazioni della diretta Lazio NK Bravo, match che andrà in scena allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Cataldi, Vecino, Basic; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. Risponderà la formazione slovena NK Bravo allenata da Ales Arnol con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Orbanić, Spanring, Gurlica, Katinić, Kavčič, Hribar, Trdin, Selan, Stankovič, Štor, Poplatnik.

