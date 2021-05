Diretta/ Lazio Parma (Serie A) streaming video e tv: assenze per Inzaghi

DIRETTA LAZIO PARMA: TUTTO FACILE PER I PADRONI DI CASA!

Lazio Parma, in diretta mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. La Lazio chiederà strada al Parma nella sua corsa verso l’Europa: gli emiliani già retrocessi sembrano aver mollato gli ormeggi e la cinquina subita in casa dall’Atalanta domenica scorsa ne è una testimonianza chiara, anche se alcuni giovani della rosa gialloblu si stanno mettendo in evidenza. La Lazio arriva però scottata dal ko di Firenze che ha fatto probabilmente svanire la speranza di qualificarsi in Champions League per la seconda stagione consecutiva, anche se per tenere viva la possibilità matematica i biancazzurri non potranno fare altro che vincere.

Inzaghi però, con un occhio anche al derby di sabato prossimo, dovrà studiare la formazione migliore per ottenere un successo che permetterebbe quantomeno di blindare il sesto posto e la qualificazione in Europa League. In porta potrebbe esserci il ritorno di Strakosha, in attacco una chance per Muriqi e un turno di riposo per Marusic sulla fascia: di sicuro non vincere contro una squadra già condannata alla Serie B aprirebbe uno scenario pesante che la Lazio vuole evitare a tutti i costi per vivere al meglio possibile il finale di stagione.

DIRETTA LAZIO PARMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Parma sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PARMA

Le probabili formazioni della sfida tra Lazio e Parma allo stadio Olimpico. I padroni di casa allenati da Simone Inzaghi scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Strakosha; Patric, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto D’Aversa con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Sepe; Busi, Osorio, Bani, Gagliolo; Grassi, Hernani, Sohm; Kucka, Cornelius, Gervinho.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Lazio e Parma, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.19 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 7.25 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 13.00 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



