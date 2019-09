Diretta Lazio Pescara Primavera/ Streaming video tv: biancocelesti favoriti

Lazio Pescara Primavera, diretta dall’arbitro Francesco Carrione della sezione Aia di Castellammare di Stabia, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 21 settembre 2019, e sarà un confronto intrigante nella seconda giornata del nuovo campionato Primavera 1 2019-2020. Lazio Pescara Primavera è infatti una partita tra due formazioni neopromosse nella massima categoria del calcio giovanile italiano, che vogliono dunque capire quale potrà essere il loro ruolo nella stagione appena cominciata, in particolare per la Lazio che ha una eccellente tradizione ma nel 2018 aveva conosciuto una dolorosa retrocessione che ha regalato in Primavera 2 i biancocelesti nello scorso torneo. L’inizio ha avuto esiti opposti per Pescara e Lazio nella prima giornata: gli abruzzesi hanno perso per 2-3 in casa al cospetto di una big quale l’Inter, la Lazio invece ha vinto con il medesimo risultato sul campo del Sassuolo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera saranno una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Lazio Pescara Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia (in questo caso sul sottocanale Sportitalia Solo Calcio) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PESCARA PRIMAVERA

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Lazio Pescara Primavera, ecco che in linea di massima i biancocelesti dovrebbero partire dal 3-4-1-2 della vittoria sul campo del Sassuolo. In porta dunque Alia, protetto dalla difesa a tre con Kalaj, Armini e Gustavo Cipriano; in mediana De Angelis, Falbo, Minala e Ndrecka, ecco poi Czyz nei panni del trequartista, raccordo con la coppia d’attacco formata da Cerbara e Nimmermeer. La risposta del Pescara di Nicola Legrottaglie potrebbe invece concretizzarsi nel 4-3-3 con questi possibili titolari: Sorrentino in porta; Martella, Paolilli, Chiacchia e Quacquarelli nella linea difensiva a quattro; Cipolletti, Camilleri e Mercado terzetto di centrocampo ed infine il tridente offensivo composto da Pavone, Borrelli e Gomes.



