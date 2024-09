DIRETTA LAZIO ROMA PRIMAVERA: DERBY AFFASCINANTE!

Grande derby con la diretta Lazio Roma Primavera, che alle ore 17:30 di lunedì 16 settembre 2024 ci propone la partita con cui si chiude la 4^ giornata nel campionato Primavera 1 2024-2025. Una sfida affascinante, non solo perché il derby della capitale fa sempre storia a sé ma anche perché le due squadre sono partite molto bene, e dunque almeno per il momento si parla di un big match al vertice. Ci arriva a punteggio pieno la Roma, finalista della passata edizione del torneo e che ha battuto il Bologna prima della sosta; per quanto riguarda la Lazio abbiamo comunque 7 punti e lo status di imbattuta.

I biancocelesti sono reduci dal pareggio contro l’Atalanta, e hanno confermato l’ottimo passo che avevano tenuto lo scorso anno, raggiungendo la semifinale da neopromossi; adesso questa diretta Lazio Roma Primavera può anche essere l’occasione per vendicare proprio quella sconfitta ma i giallorossi naturalmente sperano di andare in fuga vincendo la partita più sentita, dunque noi non possiamo fare altro che metterci comodi e aspettare che la partita prenda il via, nel frattempo facciamo anche qualche rapida incursione attraverso le scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA LAZIO ROMA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

L’appuntamento con la diretta Lazio Roma Primavera è su Sportitalia: come noto infatti è questo canale a occuparsi della messa in onda del campionato Primavera 1, anche questa partita di conseguenza viene garantita al numero 60 del digitale terrestre e, in alternativa e qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, in diretta streaming video grazie ai servizi della stessa emittente, in primo luogo il sito ufficiale e poi ancora l’applicazione relativa e SI Solo Calcio, disponibile soltanto in mobilità.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA PRIMAVERA

Ovviamente Stefano Sanderra punta sul 4-3-3 nella diretta Lazio Roma Primavera, dovendo ancora decidere chi tra D’Agostini e Sulejmani sarà il suo centravanti; se la gioca anche Gelli per un posto sull’esterno ma qui sia Serra che Mahmadou Balde sono favoriti, in mezzo al campo le gerarchie sono ormai stabilite con Nazzaro a fare da frangiflutti e le due mezzali che sono Di Tommaso e Cristo Muñoz, nel derby non dovrebbero esserci variazioni così come in difesa, perché Petta e Bordon proteggono il portiere Renzetti mentre Zazza e Milani si piazzano sulle corsie laterali.

Albero di Natale per la Roma di Gianluca Falsini, con Misitano ovviamente punto di riferimento avanzato innanzitutto per Graziani e Marazzotti che agiscono sulla trequarti, opzioni Mlakar e Sugamele per il ruolo di centravanti ma partendo qualche gradino indietro. In mezzo al campo la regia è di Alessandro Romano con Coletta e Di Nunzio che fanno gli interni, alle spalle di questa linea ecco la difesa con Golic e Reale che sono i centrali, Mannini e Cama i terzini e il portiere che sarà Renato Marin.