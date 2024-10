DIRETTA LAZIO SAMPDORIA PRIMAVERA, I BIANCOCELESTI PUNTANO IN ALTO

La diretta Lazio Sampdoria Primavera in programma per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 11:00 presso il Campo Mirko Fersini di Roma e valida per la nona giornata ci offre una sfida in cui si affrontano due squadre che si trovano ai poli opposti nella classifica della Primavera 1 2024/2025. Il tecnico Stefano Sanderra è stato sin qui in grado di condurre i biancocelesti fino al secondo posto conquistanto 15 punti, gli stessi del Torino U20 terzo ed a sole tre lunghezze di distacco dalla capolista, ovvero la Fiorentina U20.

Dopo il successo ottenuto anche nello scorso turno, la Lazio Under 20 vuole allungare la striscia di risultati utili maturata nelle ultime quattro gare e di fronte si troverà un avversario che sta senza dubbio vivendo un avvio di stagione decisamente più complicato. La Sampdoria Under 20 occupa infatti la diciannovesima posizione in classifica con appena 5 punti guadagnati. I giovani liguri di mister Alessandro Lupi dovranno fare davvero del loro meglio se vorranno quantomeno sperare di fare risultato in una trasferta così ostica con l’obiettivo di risollevare le proprie sorti in campionato.

DIRETTA LAZIO SAMPDORIA PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Lazio Sampdoria Primavera dovrebbe come di consueto essere garantita da Sportitalia che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione di tutte le partite del campionato Primavera 1 per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Alle ore 11:00 dunque tutti sintonizzati sul canale 60 del proprio televisore oppure si potrà seguire la gara tramite lo streaming garantito dall’applicazione e dal sito ufficiale dell’emittente.

LAZIO SAMPDORIA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’attesa per l’inizio della diretta Lazio Sampdoria Primavera, prima gara della categoria per questo sabato, cresce con il passare dei minuti ed intanto cerchiamo di intuire quelle che saranno le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni in relazione ai ventidue giocatori che partiranno da titolari. Possibile quindi che i biancocelesti si ripresentino con il 3-5-2 che ha portato anche al successo contro il Verona Primavera nella scorsa giornata schierando in attacco Balde e Sulejmani, a centrocampo di saranno Ferrari, Di Tommaso, Pinelli, Munoz e Serra mentre davanti all’estremo difensore Renzetti la difesa sarà composta da Zazza, Bordoni e Petta.

Ben più difficile è invece il compito di capire quale sarà la decisione presa da mister Lupi per i suoi giovani blucerchiati visto che alle ultime tre partite sono corrisposte altrettante sconfitte così come sono stati utilizzati tre moduli differenti, ovvero il 3-4-3, il 4-2-3-1 ed anche il 4-3-3. Nonostante i problemi nel trovare il successo, il reparto avanzato dovrebbe in ogni caso essere composto dal solito trio formato da Ofoma, Leonardi e Lukisa.

LAZIO SAMPDORIA PRIMAVERA, LE QUOTE

Infine, cerchiamo di analizzare le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive e quindi quello che potrebbe essere il pronostico dell’esito finale per la diretta Lazio Sampdoria Primavera.