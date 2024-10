DIRETTA LAZIO VERONA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Dopo la sosta arriva l’ottava giornata del Campionato Primavera 1: alle ore 11.00 di stamattina domenica 20 ottobre 2024 ci attende la diretta Lazio Verona Primavera, una partita che sulla carta vede favoriti i padroni di casa biancocelesti, forti del fattore campo e di quattro punti in più in classifica rispetto agli ospiti scaligeri. Tra l’altro, prima della sosta la Lazio era imbattuta da tre partite e arriva dal successo per 1-3 sul campo dell’Udinese, quindi i capitolini andranno a caccia di conferme nella diretta Lazio Verona Primavera, per consolidarsi nelle zone nobili della classifica.

In un certo senso tuttavia cercano conferme anche gli ospiti, nel senso che il Verona prima della sosta aveva ottenuto un ottimo pareggio sul campo dell’Inter e di conseguenza adesso punta a un altro risultato di prestigio in una trasferta sulla carta complicata, ma che potrebbe lanciare i gialloblù in caso di un altro esito positivo. I temi dunque sono molti, cosa ci dirà la diretta Lazio Verona Primavera?

LAZIO VERONA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Naturalmente le indicazioni per seguire la diretta tv Lazio Verona Primavera sono le stesse valide per tutte le partite del Campionato Primavera 1, quindi ricordiamo che essa sarà garantita in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia. Questo significa infine che saranno il sito Internet e l’app di Sportitalia a offrire anche il servizio della diretta streaming video Lazio Verona Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VERONA PRIMAVERA

Naturalmente dobbiamo adesso scoprire anche quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta Lazio Verona Primavera. Modulo 3-5-2 per i biancocelesti di mister Stefano Sanderra, che potrebbe scegliere i seguenti undici titolari: Bordon, Petta e Zazza nella difesa a tre davanti al portiere Renzetti; folto centrocampo a cinque con Ferrari a destra e Milani a sinistra, ai fianchi di Pinelli, Di Tommaso e Munoz che agiranno nel cuore della mediana; infine, in attacco i due titolari capitolini potrebbero essere Marinaj e Balde.

Quanto agli ospiti scaligeri, essi dovranno fare a meno dello squalificato Vermeșan. Premesso questo, il mister Paolo Sammarco potrebbe scegliere uno speculare modulo 3-5-2 con Magro in porta e davanti a lui la difesa a tre composta da Nwanege, Corradi e Nwachukwu; il folto centrocampo a cinque sarà aperto a destra da Agbonifo, poi ecco Dalla Riva, Scharner, Pavanati e infine a sinistra De Battisti; quanto all’attacco del Verona Primavera, dal primo minuto dovrebbero giocare Luna e Ajayi.