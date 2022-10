Diretta/ Lazio Udinese streaming video tv: le squadre più in forma (Serie A)

DIRETTA LAZIO UDINESE: PARTITA INSIDIOSA PER SARRI!

Lazio Udinese, in diretta domenica 16 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 1o^ giornata del campionato di Serie A. Si affrontano quelle che assieme al Napoli sono probabilmente le squadre più in forma del momento: la Lazio viene da tre 4-0 consecutivi, impresa mai compiuta dal club nella sua storia, con il poker a Firenze che ha confermato con la squadra di Sarri sia micidiale negli spazi aperti, anche se le scorie degli impegni europei potrebbero farsi sentire.

Lo spera un’Udinese capace finora di giocare partite costantemente in crescendo, con i friulani che hanno rimontato 2 gol all’Atalanta restando a braccetto con Lazio e Milan al terzo posto in classifica, mostrando sempre uno strapotere fisico importante nelle loro prestazioni. Pirotecnico 4-4 nell’ultimo precedente a Roma tra le due squadre del 2 dicembre 2021, mentre il 29 novembre 2020 l’Udinese ha vinto per l’ultima volta in casa dei biancazzurri col punteggio di 1-3. Ultimo successo laziale in casa contro i friulani il 3-0 del primo dicembre 2019.

COME VEDERE LA PARTITA LAZIO UDINESE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Lazio Udinese non sarà una di quelle che per questa 10^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Lazio Udinese sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Lazio Udinese, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Risponderà l’Udinese allenata da Andrea Sottil con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto :Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Deulofeu.

LAZIO UDINESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.

