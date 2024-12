PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI: CHI GIOCA IN FRIULI?

Con le probabili formazioni Udinese Napoli siamo informati sulle scelte che saranno operate al Bluenergy Stadium, sede della partita valida per la 16^ giornata di Serie A 2024-2025 che si gioca alle ore 18:00 di sabato 14 dicembre. Il Napoli ha perso la vetta del campionato dopo parecchie settimane: fatale la sconfitta interna contro la Lazio, curiosamente i partenopei hanno perso due volte in quattro giorni contro i biancocelesti e ora si trovano nella posizione di chi insegue, anche se naturalmente questa squadra ha tutto per tornare in testa o comunque giocarsi lo scudetto sino all’ultimo, sia pure forse sia ancora troppo corta nelle sue alternative.

Sta facendo bene l’Udinese, che arriva dalla preziosa vittoria di Monza: i friulani sono riusciti a mettere parecchia distanza tra sé e la zona retrocessione e anzi si trovano a metà classifica con la possibilità di salire ancora, nonostante qualche tentennamento di troppo l’avventura italiana di Kosta Runjaic, iniziata tra mille dubbi, sta procedendo nel migliore dei modi anche se bisognerà sempre valutare più avanti. Nel frattempo noi proviamo a capire quali sono i calciatori che gli allenatori sceglieranno per iniziare questa intrigante partita in terra friulana, abbiamo ancora del tempo utile per analizzare nel dettaglio le probabili formazioni Udinese Napoli.

UDINESE NAPOLI: PREVISIONI E QUOTE

Nella lettura delle probabili formazioni Udinese Napoli trovano spazio anche le quote fornite dall’agenzia Snai, il pronostico del bookmaker indicano nei partenopei i chiari favoriti con un segno 2 che, per la vittoria esterna, vi permetterebbe di intascare una somma che ammonta a 1,70 volte la vostra giocata, laddove il segno 1 per l’affermazione dell’Udinese porta in dote un guadagno pari a 5,00 volte quanto messo sul tavolo il segno X, sul quale puntare per il pareggio, prevede una vincita che corrisponde a 3,60 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

LE MOSSE DI RUNJAIC

Nelle probabili formazioni Udinese Napoli le assenze pesanti per Runjaic sono sempre quelle di Maduka Okoye e Payero, oltre ovviamente ad Alexis Sanchez: in porta viene confermato Sava e davanti a lui la linea sarà a quattro, Ehizibue e Zemura sono i due terzini con Lautaro Giannetti e Bijol, autore del gol vittoria a Monza, che agiranno in qualità di centrali. È sempre difficile leggere il modulo dell’Udinese, che oscilla tra un 4-3-1-2 e un 4-4-2 di stampo classico; in ogni caso in mezzo al campo dovrebbe essere scontata la maglia per Sandi Lovric e Karlstrom, poi da valutare quale sarà la posizione di Zarraga.

Quest’ultimo potrebbe agire come terza mezzala o magari allargarsi, sull’altro versante a quel punto giocherebbe Ekkelenkamp che è l’uomo destinato a cambiare in corsa l’Udinese, perché è un trequartista naturale che può arretrare ma all’occorrenza piazzarsi anche sull’esterno, come per esempio ha fatto nelle ultime uscite. In questo caso sembra che l’olandese ex Ajax possa giocare nella posizione a lui più congeniale, di conseguenza i friulani saranno inizialmente disposti con un 4-3-1-2 e nel reparto offensivo ci sarà Thauvin, lui pure capace di giostrare tra le linee, che farà compagnia a un Lucca che sta confermando di poter essere un attaccante importante in Serie A, anche se non ancora uno sfondareti fatto e finito.

LE CERTEZZE DI CONTE

Antonio Conte parte dalle sue certezze anche nelle probabili formazioni Udinese Napoli, ma al Bluenergy Stadium dovrà rinunciare a Kvaratskhelia: il georgiano è un assenza pesante e allora il tecnico salentino pensa a David Neres, anche se c’è qualche dubbio visto che solitamente il brasiliano rende molto di più a partita in corso. L’alternativa sarebbe Raspadori, che Conte può utilizzare anche sull’esterno; è un dilemma che forse resterà aperto sino all’ultimo, intanto nel Napoli giocherà sicuramente Politano a destra con Romelu Lukaku da prima punta, mentre McTominay come sempre oscilla tra la mediana e la trequarti, anche qui si cambia modulo nel corso della gara.

Tecnicamente però possiamo dire che la squadra partenopea sia disposta con il 4-3-3, dunque lo scozzese che agisce da mezzala e Lobotka che si trova al massimo della condizione giocando come playmaker centrale in un reparto a tre; l’altro interno sarà naturalmente Zambo Anguissa e non cambierà nemmeno la difesa, che come sempre avrà Meret in porta e i due centrali che saranno Buongiorno, ormai leader del reparto, e Rrahmani con Di Lorenzo e Mathias Olivera che come di consueto saranno chiamati a fare gli straordinari, anche perché i vari Zerbin e Spinazzola al momento non garantiscono le adeguate garanzie.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI: IL TABELLINO

UDINESE (4-3-1-2): Sava; Ehizibue, L. Giannetti, Bijol, Zemura; S. Lovric, Karlstrom, Zarraga; Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, R. Lukaku, David Neres. Allenatore: Antonio Conte