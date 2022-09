Diretta/ Lazio Verona streaming video tv: biancazzurri alla rincorsa (Serie A)

DIRETTA LAZIO VERONA: PARTITA IN DISCESA PER SARRI…

Lazio Verona, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 6^ giornata di Serie A. Biancazzurri alla rincorsa, qualche punto indietro rispetto alle big ma dopo un avvio di campionato molto difficile dal punto di vista del calendario. Contro il Napoli è arrivata la prima sconfitta per la squadra di Sarri che all’esordio in Europa ha però entusiasmato contro il Feyenoord, battendo 4-2 gli olandesi con un’ora di calcio di grande livello.

Il Verona contro la Sampdoria ha ottenuto la sua prima vittoria, la formazione scaligera è stata comunque solida nelle ultime uscite anche se l’obiettivo resta quello di mantenersi sempre a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica. Le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta all’Olimpico all’ultima giornata dello scorso campionato, 3-3 il risultato finale. Al 12 dicembre 2020 risale l’ultima vittoria scaligera, per 1-2, in casa dei biancazzurri, ultima vittoria della Lazio in casa contro il Verona il 2-0 del 19 febbraio 2018.

COME VEDERE LA DIRETTA LAZIO VERONA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Lazio Verona non sarà una di quelle che per questa 6^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Lazio Verona sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VERONA

Le probabili formazioni della diretta Lazio Verona, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Risponderà il Verona allenato da Gabriele Cioffi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Montipò; Hien, Gunter, Coppola; Faraoni, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic; Henry, Lasagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60 l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.

