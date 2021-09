DIRETTA/ Lecce Alessandria video streaming tv: ci sono appena due precedenti

DIRETTA LECCE ALESSANDRIA: TESTA A TESTA

Sono appena due i precedenti della diretta di Lecce Alessandria se si considerano anche le partite disputate a campi invertiti. Le due compagini si affrontarono nella stagione 2016/17 per i quarti di finale dei playoff di Serie C. Ad avere la meglio fu la squadra grigiorossa alla fine dei supplementari. All’andata a via del Mare la partita si concluse col risultato di 1-1. Gli ospiti andarono avanti grazie a una rete di Marras alla mezz’ora.

Nella ripresa i padroni di casa pareggiavano grazie un gol di Pacilli al minuto 53. Al ritorno non si andò oltre lo 0-0 con le due squadre che si trovarono di fronte ai calci di rigore. Decisivi furono gli errori dei salentini P.Ferreria e Ciancio, mentre i padroni di casa sbagliarono con Sestu con Nicco che decise la partita. Sarà interessante capire come andrà a finire questa partita per aggiornare il bilancio. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA LECCE ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Alessandria è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Serie B si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LECCE ALESSANDRIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Lecce Alessandria, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie B. Sfida tra due squadre che non possono già più permettersi di andare per il sottile nella rincorsa ai rispettivi obiettivi: il Lecce spera in un campionato di vertice ma deve ancora trovare la prima vittoria, al rientro in campo dopo la sosta è arrivato un pari sul difficile campo del Benevento di per sé positivo, ma per i salentini c’è la necessità di cambiare passo visto che in fuga ci sono già tre squadre a punteggio pieno in classifica.

Dall’altra parte l’Alessandria, che punta alla salvezza dopo aver ritrovato la Serie B dopo oltre quarant’anni, è ancora a caccia del primo punto: ai ko in trasferta contro Benevento e Pisa si è aggiunto quello di sabato scorso in casa contro il Brescia. Un calendario sicuramente non facile per i grigi che hanno bisogno del giusto assestamento in categoria, sarà necessaria una maggiore solidità difensiva per iniziare a muovere la classifica e cercare di non ritrovarsi immediatamente nelle sabbie mobili della bassa classifica del campionato cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ALESSANDRIA

Le probabili formazioni di Lecce Alessandria, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gabriel; Calabresi, Tuia, Bjarnason, Gallo; Hjulmand, Blin, Majer; Rodriguez, Coda, Strefezza. Risponderà l’Alessandria allenata da Moreno Longo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Russo; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Orlando, Bruccini, Chiarello, Casarini, Beghetto; Marconi, Arrighini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Via del Mare di Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



