Diretta/ Lecce Bologna (Primavera) streaming video tv: occhio ai passi falsi

DIRETTA LECCE BOLOGNA PRIMAVERA: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Lecce Bologna, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 10.45 presso lo stadio Via del Mare, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato Primavera 1. Le due squadre tornano in campo dopo una prima giornata che ha regalato indicazioni differenti. Può essere sicuramente soddisfatto il Lecce del pareggio ottenuto a Cagliari all’esordio. I salentini sono neopromossi nella massima categoria del campionato Primavera e contro i sardi hanno messo in mostra una buona personalità, pareggiando 1-1 dopo essersi portati in vantaggio grazie a una rete messa a segno da Lemmens.

Il Bologna si è invece fatto sorprendere in casa dal Napoli: l’obiettivo dei felsinei è sicuramente quello di evitare le difficoltà della passata stagione, quando i rossoblu sono riusciti a conquistare la salvezza e la permanenza in categoria solo grazie alla vittoria dei play out contro la Lazio. Una salvezza conquistata solo lo scorso 29 giugno, per riuscire a vivere una stagione già tranquilla servirà un bottino di punti iniziali che, dopo il passo falso contro i partenopei, i rossoblu proveranno ad accumulare a partire da questa trasferta leccese.

DIRETTA LECCE BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Bologna Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Lecce Bologna Primavera, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Vito Grieco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borbei; Lemmens, Basic, Nizet, Ciucci; Salomaa, Canellas, Macrì; Mommo, Burnete, Vulturar. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bagnolini; Casadei, Annan, Khailoti, Arnofoli; Pagliuca, Urbanski, Motolese; Pietrelli, Raimondo, Rocchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Via del Mare, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



