Diretta/ Lecce Cittadella streaming video e tv. Test di livello per D’Aversa (30 luglio 2023)

DIRETTA LECCE CITTADELLA: AMICHEVOLE INTRIGANTE!

Lecce Cittadella in diretta domenica 30 luglio 2023 alle ore 17.00 presso lo stadio Bertoldi di Lavarone sarà una sfida amichevole. Ultima amichevole per il Lecce di Roberto D’Aversa prima di lasciare il ritiro in Trentino. Dopo la vittoria convincente contro il Padova in settimana, con un netto 4-0, il Lecce si prepara ad affrontare una sfida ancora più impegnativa contro il Cittadella, squadra di Serie B e da sempre una sorta di “bestia nera” per i giallorossi.

In questa stagione la squadra granata continuerà a competere nel campionato cadetto sotto la guida del mister Edoardo Gorini. Uno dei giocatori del Cittadella è Raul Asencio, l’attaccante spagnolo che vestiva la maglia giallorossa due stagioni fa, seppur con un numero limitato di presenze. Con questa sfida amichevole, il Lecce cerca di affinare le proprie abilità e prepararsi al meglio per l’inizio del campionato, sapendo che il Cittadella rappresenta un avversario di alto livello e una prova significativa per testare il proprio potenziale.

LECCE CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Lecce Cittadella, sarà trasmessa oggi su Sportitalia, emittente che di conseguenza ci offrirà anche la diretta streaming video di Lecce Cittadella, inoltre sicuramente il sito Internet e i profili social ufficiali della società giallorossi salentini e anche dei veneti ci daranno notizie in tempo reale sulla partita amichevole di oggi pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Cittadella, match che andrà in scena allo stadio Bertoldi di Lavarone. Per il Lecce, Roberto D’Aversa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bleve; Venuti, Romagnoli, Pogracic, Gallo; Maleh, Hjulmand, Blin; Banda, Rodriguez, Strefezza. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Carissoni, Angeli, Pavan, Rizza; Vita, Danzi, Amatucci; Mastrantonio; Embalo, Magrassi.

