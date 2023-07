DIRETTA LECCE PADOVA/ Video streaming tv: qualche parola sui veneti (amichevole oggi 26 luglio 2023)

DIRETTA LECCE PADOVA: FOCUS SUI VENETI

Mentre attendiamo la diretta di Lecce Padova, possiamo naturalmente spendere qualche parola in più anche sull’altra formazione che sarà protagonista della partita amichevole a Folgaria, che sarà anzi la prima del ritiro estivo per il Padova in vista del prossimo campionato di Serie C. Dal punto di vista veneto, sarà naturalmente subito un test durissimo per il Padova contro mister Roberto D’Aversa e il suo Lecce, rivale di Serie A. Nello scorso campionato di Serie C 2022-2023, il Padova aveva chiuso al quinto posto in classifica il girone A con 59 punti, frutto di quindici vittorie, quattordici pareggi e nove sconfitte.

DIRETTA/ Lecce Rovereto (risultato finale 11-1): doppiette per Di Francesco e Rodriguez (oggi 22 luglio 2023)

Naturalmente questo piazzamento aveva portato il Padova ai playoff, che però sarebbero durati solamente due turni, dal momento che dopo la vittoria per 1-0 all’esordio contro la Pergolettese arrivò la sconfitta casalinga per 0-1 contro la Virtus Verona il 14 maggio scorso, vanificando in questo modo anche il fattore campo contro una rivale che in stagione regolare aveva chiuso alle spalle del Padova in classifica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Lecce Us Postal (risultato finale 15-1) streaming: chiude la doppietta di Rodriguez (18 luglio 2023)

LECCE PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Lecce Padova, gradita novità, sarà trasmessa oggi su Sportitalia, emittente che di conseguenza ci offrirà anche la diretta streaming video di Lecce Padova, inoltre sicuramente il sito Internet e i profili social ufficiali della società giallorossi salentini e anche dei biancoscudati veneti ci daranno notizie in tempo reale sulla partita amichevole di oggi pomeriggio.

ALTRA AMICHEVOLE DI BUON LIVELLO!

Lecce Padova, in diretta da Folgaria, sede degli allenamenti del Lecce durante il ritiro estivo in Trentino dei giallorossi salentini, si giocherà alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 26 luglio: appuntamento quindi con questa amichevole contro una avversaria di Serie C quale è il Padova per cominciare a salire di livello nella preparazione estiva del Lecce verso il campionato di Serie A, la diretta di Lecce Padova arriva infatti dopo alcuni test decisamente più semplici per la formazione di mister Roberto D’Aversa.

Diretta/ Lecce Fiorentina Primavera (risultato finale 1-0): Hasic all'ultimo secondo vale lo Scudetto

In precedenza infatti per il Lecce avevamo avuto l’amichevole finita 15-1 al debutto contro l’US Postal, poi il doppio test in un giorno disputato sabato scorso, prima contro il Riva del Garda e poi contro il Rovereto, tutte goleade con l’attacco in doppia cifra e la difesa quasi inoperosa. Il Padova dovrebbe quindi segnare già un primo gradino di maggiore difficoltà, come è anche giusto che sia a meno di un mese dall’inizio del prossimo campionato: siamo allora decisamente curiosi di scoprire quali risposte potrebbe darci la diretta di Lecce Padova…

PROBABILI FORMAZIONI LECCE PADOVA

Diciamo qualcosa infine anche circa le probabili formazioni per la diretta di Lecce Padova, in particolare naturalmente per quanto riguarda i giallorossi salentini allenati dal mister Roberto D’Aversa. Sabato scorso avevamo avuto addirittura due partite in un solo giorno per il Lecce, per mettere alla prova tutta la rosa del Lecce con minutaggi anche sostanziosi, appunto perché c’erano due partite da affrontare.

Siamo naturalmente curiosi di vedere in azione elementi importanti del Lecce quali Gendrey (che aveva anticipato il rientro di un giorno rispetto al permesso concordato dalla società), Baschirotto, Ceesay, Strefezza e Dermaku. Per il resto ci aspettiamo una ampia rotazione, anche se affrontando una formazione professionistica le scelte di mister D’Aversa cominceranno a dirci qualcosa sulle gerarchie, almeno in questo primissimo scorcio della stagione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA