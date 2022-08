Diretta/ Lecce Cittadella streaming video tv: salentini, test caldo (Coppa Italia)

DIRETTA LECCE CITTADELLA: OCCHIO AI VENETI…

Lecce Cittadella, in diretta venerdì 5 agosto 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. I salentini affrontano un test caldo in questo avvio ufficiale di stagione: il Lecce si prepara al ritorno in Serie A dopo due stagioni in cadetteria e nel precampionato sono arrivati negli ultimi due match affrontati una vittoria contro la Virtus Francavilla e una sconfitta di misura contro il Parma.

Il Cittadella si presenta anche quest’anno con ottime ambizioni ai nastri di partenza del campionato di Serie B, anche se dopo due finali per la Serie A perse in tre anni i veneti hanno mancato l’obiettivo dei play off nella scorsa stagione. Due vittorie nelle ultime amichevoli dei granata contro Trento e Luparense. Il 23 febbraio scorso nel torneo cadetto Lecce e Cittadella si sono affrontati per l’ultima volta nel Salento, vinsero i veneti con il punteggio di 1-2.

DIRETTA LECCE CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Cittadella sarà trasmessa su Canale 20: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI LECCE CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Cittadella, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Fabio Liverani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Baschirotto, Calabresi, Dermaku, Frabotta; Joan González, Askildsen, Hjulmand; Listkowski, Ceesay, Di Mariano. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Cassandro, Perticone, Visentin, Felicioli; Carriero, Danzi, Mastrantonio; Lores Varela; Asencio, Baldini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Cittadella, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per l'amichevole. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l'eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











