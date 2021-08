Diretta/ Lecce Como streaming video tv: ricordi degli anni 80 (Serie B)

DIRETTA LECCE COMO: SFIDA D’ALTRI TEMPI!

Lecce Como, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie B. Ricordi degli anni 80 in cui salentini e lariani si sono trovati ad affrontarsi spesso anche nella massima serie. Una sfida che manca invece in campionato da 8 anni, da quando nella stagione 2012/13 entrambe le squadre erano in Serie C. La scarsità di precedenti fa risalire l’ultima vittoria del Como a Lecce addirittura all’1-4 della stagione 1985/86, quando i salentini affrontarono il primo torneo nella massima serie della loro storia.

DIRETTA/ Cagliari Lecce Primavera (risultato 0-0) streaming tv: primo tempo noioso

L’approccio al campionato è stato amaro per i salentini che hanno subito una dura sconfitta a Cremona. Un tris pesante subito sul campo dei grigiorossi e i giallorossi proveranno a riorganizzarsi velocemente per mostrare di poter competere per il vertice. Non era facile sulla carta l’esordio del Como, che ha rimontato per due volte il Crotone appena retrocesso dalla Serie A. La formazione lariana punta ad assestarsi in cadetteria ma il progetto societario è ambizioso e solido, con la proprietà indonesiana del club estremamente facoltosa ma che non vuole fare il passo più lungo della gamba.

DIRETTA LECCE COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Como è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE COMO

Le probabili formazioni di Lecce Como, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia, Gallo; Hjulmand, Blin, Majer; Strefezza, Coda, Olivieri. Risponderà il Como allenato da Giacomo Gatturo con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Gori; Toninelli, Bertoncini, Scaglia, Ioannou; Iovine, Bellemo, H’Maidat, Chajia; Gabrielloni, Cerri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Via del Mare di Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA