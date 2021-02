Diretta/ Lecce Cosenza (Serie B) streaming video DAZN: salentini alla rincorsa

DIRETTA LECCE COSENZA: SFIDA DURA PER I PADRONI DI CASA

Lecce Cosenza, in diretta domenica 21 febbraio 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Salentini alla rincorsa delle posizioni che possono portare alla promozione diretta in Serie A. Un quadro che è cambiato dopo l’ultima vittoria sul campo della Cremonese: il Lecce era rimasto per 4 partite consecutive senza vittoria, ma la corsa al secondo posto ha visto rallentare molte squadre e il Lecce si trova a sole 4 lunghezze rispetto alla seconda piazza che varrebbe il ritorno immediato nella massima serie. Il Cosenza nel derby contro la Reggina è andato incontro al suo quattordicesimo pareggio stagionale.

Un record in questa Serie B, la squadra di Occhiuzzi però di contro con soli 3 successi (curiosamente, tutti ottenuti in partite in trasferta contro Frosinone, Ascoli ed Entella) è quella che ha vinto meno ed è ancora impelagata nel pieno della lotta per non retrocedere, in zona play out a braccetto con la Cremonese a quota 23 punti.

DIRETTA LECCE COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Cosenza non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perchè il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE COSENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Lecce e Cosenza presso lo stadio Via del Mare. I padroni di casa allenati da Eugenio Corini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gabriel; Maggio, Pisacane, Lucioni, Zuta, Hjulmand, Tachtsidis, Henerson; Mancosu; Coda, Rodriguez. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Occhiuzzi con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Falcone; Ingrosso, Schiavi, Legittimo; Corsi, Petrucci, Sciaudone, Crecco; Tremolada; Trotta, Carretta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Lecce Cosenza: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.70 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 5.50 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.35 volte l’importo scommesso.



