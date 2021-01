Diretta/ Lecce Empoli (Serie B) streaming video e tv: obiettivo Serie A

DIRETTA LECCE EMPOLI: PER LA CAPOLISTA UNA DURA PROVA

Lecce Empoli, in diretta domenica 24 gennaio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Obiettivo Serie A sulla carta per entrambe le formazioni: l’Empoli dopo il roboante 5-0 rifilato alla Salernitana crede più che mai alle proprie possibilità, anche perché i toscani sono riusciti a staccarsi per la prima volta in testa alla classifica. Sicuramente tra le formazioni di vertice l’Empoli è stata una delle più continue, ma la classifica è ancora corta e squadre come il Lecce, seppur attardate, sono ancora pienamente in corsa, almeno per il secondo posto. I salentini dopo un periodo di incertezze si sono rilanciati nell’ultimo impegno di campionato espugnando il campo di Reggio Calabria, 2 vittorie e 2 pareggi per i giallorossi nelle ultime 4 partite disputate in campionato. Un cambio di passo importante dopo i due ko contro Pisa e Spal che avevano fatto traballare la panchina di Corini, con i leccesi che dovranno però evitare di perdere ulteriore terreno dal Cittadella secondo, che ha disputato per giunta una partita in meno. Fondamentale dunque la sfida alla capolista per rilanciare le ambizioni del club salentino.

DIRETTA LECCE EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Lecce Empoli sui canali della nostra televisione: l’appuntamento per questa partita, che vale per tutte le gare del campionato di Serie B, è con la piattaforma DAZN che dunque trasmetterà il match in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet per installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE EMPOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Lecce e Empoli allo stadio Via del Mare di Lecce. I padroni di casa allenati da Eugenio Corini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gabriel; Lucioni, Mancosu, Majer, Adjapong; Stepinski, Dermaku, Bjorkengren; Zuta; Henderson, Tachtsidis. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessio Dionisi con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Casale, Parisi; Stulac, Haas, Ricci; Bajrami; La Mantia, Mancuso.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Lecce Empoli: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.05 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.50 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.40 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

