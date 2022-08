Diretta/ Lecce Empoli streaming video tv: alla ricerca dei primi 3 punti

DIRETTA LECCE EMPOLI: SALENTINI LEGGERMENTE FAVORITI!

La terza giornata di campionato di Serie A, oggi, 28 agosto, vede tra le gare in programma la diretta Lecce Empoli. La sfida, in programma alle 20:30 allo stadio Via Del Mare, vedrà contrapposta la squadra neopromossa contro i toscani, reduci dal pareggio prezioso contro la Fiorentina.

Diretta/ Frosinone Lecce Primavera (risultato finale 0-2): che colpo dei salentini!

Se infatti nelle prime due giornate di campionato i pugliesi non hanno ottenuto neppure un punto, viste le sconfitte – di misura – contro Inter e Sassuolo, la classifica della squadra di Zanetti recita un punto, ottenuto appunto nel derby dopo la sconfitta iniziale contro lo Spezia.

LECCE EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove vedere la sfida in diretta tra Lecce ed Empoli? La gara, in programma oggi, 28 agosto, alle 20:30 allo stadio Via Del Mare, si potrà vedere live su Dazn. Per guardarla basterà avere un abbonamento alla piattaforma che detiene i diritti della Serie A. Il match si potrà però guardare anche in streaming video tv: basterà essere in possesso di uno smartphone, un computer o un tablet e avere un abbonamento alla piattaforma. Entrando così sul sito di Dazn, si potrà guardare la sfida della terza giornata di Serie A in diretta.

DIRETTA/ Fiorentina Empoli Primavera (risultato finale 1-0): decide Lucchesi di testa

PROBABILI FORMAZIONI LECCE EMPOLI

Quali saranno le scelte dei due allenatori per la sfida in diretta tra Lecce ed Empoli? La squadra di Baroni dovrà fare a meno di Cetin e Dermaku. L’11 titolare dovrebbe essere: Falcone, Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo, Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez, Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Per Zanetti invece out Luperto, espulso contro la Fiorentina. In campo dovrebbero scendere Vicario, Stojanovic, Ismajli, De Winter, Perisi, Haas, Marin, Bandinelli, Bajrami, Destro e Lammers.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SU LECCE EMPOLI

Cosa dicono le quote per le scommesse della diretta Lecce Empoli? La sfida, secondo i bookmakers, sarà piuttosto equilibrata. Infatti le quote parlano di cifre piuttosto simili. Per Eurobet, l’1 del Lecce è dato a 2.40. La vittoria dell’Empoli, invece, è data a 2.90 quindi leggermente meno probabile del successo dei padroni di casa. L’X, ossia il pareggio, viene quotato 3.40. L’esito della sfida rispetterà quanto pensano i bookmakers? A dire la verità sarà il campo: appuntamento a questa sera alle 20:45 per scoprire come finirà!

Umtiti al Lecce?/ Calciomercato: via libera dal Barcellona, martedì sarà in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA