Diretta/ Lecce Feralpisalò (Coppa Italia): streaming video tv, salentini arrabbiati

DIRETTA LECCE FERALPISALÒ: SALENTINI FAVORITI!

Lecce Feralpisalò viene diretta dal signor Robilotta e si disputerà alle 18.00 di mercoledì 30 settembre per il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2020-2021. Salentini arrabbiati dopo la mancata vittoria interna contro il Pordenone all’esordio nel nuovo campionato di Serie B. E’ vero che i Ramarri sono formazione che si è dimostrata competitiva l’anno scorso per giocarsi la Serie A fino in fondo, ma dopo la retrocessione dalla massima serie all’ultima giornata di un anno fa i giallorossi avrebbero voluto partire con altro entusiasmo. Cosa che è riuscita invece alla Feralpisalò nella prima giornata di Serie C, con i Leoni del Garda che hanno battuto 2-1 l’Arezzo grazie alle reti di Miracoli e Guidetti, entrambe nel primo tempo. Un successo che ha permesso ai lombardi di dare continuità a quello ottenuto nel primo turno ad eliminazione diretta di Coppa, superato battendo una formazione di Serie D, il Pineto.

DIRETTA LECCE FERALPISALO’ IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Feralpisalò non sarà disponibile sui canali in chiaro o sul satellite, né ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet. Si potrà però seguire l’incontro con aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali e sui profili social, come quelli su Facebook e su Twitter, dei due rispettivi club.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FERALPISALO’

Le probabili formazioni di Lecce Feralpisalò, sfida in programma allo stadio Via del Mare e valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Lecce sarà schierato dal tecnico Eugenio Corini con un 4-3-3: Vigorito; Zutas, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Henderson; Mancosu, Coda, Listkowski. 4-3-3 per la Feralpisalò di Pavanel con questo undici titolare schierato dal 1′: De Lucia, Brogni, Bacchetti, Giani, Bergonzi; Carraro, Morosini, Guidetti; D’Orazio, Miracoli, Ceccarelli.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Lecce Feralpisalò, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,25 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 10,00 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 5,25 volte la vostra giocata.



