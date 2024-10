DIRETTA LECCE FIORENTINA: I TESTA A TESTA

Torna la diretta della gara dello Stadio Via del Mare tra il Lecce e la Fiorentina. L’ultimo precedente tra le due squadre giocato all’impianto pugliese è stato vinto dai giallorossi con il risultato di 3-2. Il match dell’anno scorso, di fatto, è stato caratterizzato da una sorta di montagne russe, visto che Mandragora e Beltran ribaltarono il gol di Piccoli. Ma poi i pugliesi riuscirono a vincere con un’altra rete di Piccoli ed il gol decisivo di Dorgu. Per risalire all’ultima vittoria della ‘Viola’ allo Stadio Via del Mare, invece, bisogna andare indietro fino al 15 luglio del 2020, dove i toscani riuscirono a strappare i tre punti con le reti di Chiesa, Ghezzal e Cutrone.

L’ultimo pari, invece, è arrivato il 17 ottobre del 2022. In quel caso la Fiorentina passò in vantaggio con Cabral, ma poi il team pugliese riuscì a riportare il risultato in parità con Ceesay. Dopo la vittoria contro il Milan, dunque, la squadra di Raffaele Palladino domenica prossima ha l’occasione di ottenere altri tre punti importanti contro il Lecce che, però, ha bisogno di punti. I giallorossi, infatti, sono quartultimi con soli 5 punti totalizzati in questo primo scorcio di campionato. (agg. di William Scuotto)

LECCE FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lecce Fiorentina in tv è garantita solo ai clienti delle due emittenti Sky e DAZN: infatti il match dell’ottava giornata verrà trasmesso su DAZN2, uno dei canali che sono stati aperti da questa piattaforma sul decoder satellitare, precisamente al numero 215. Resta inteso che, essendo questo match un’esclusiva di DAZN, il metodo tradizionale per seguirlo sarà quello di sottoscrivere un abbonamento al servizio, in questo caso con una visione della diretta Lecce Fiorentina in streaming video tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LECCE FIORENTINA: I VIOLA SONO IN RIPRESA

La diretta Lecce Fiorentina ci fa compagnia a partire dalle ore 15:00 di domenica 20 ottobre: siamo nell’ottava giornata di Serie A 2024-2025 e si torna in campo dopo la sosta per le nazionali, con una Fiorentina che dopo un inizio balbettante sembra essere in ripresa e può puntare le posizioni europee. I viola arrivano dalla vittoria contro il Milan, caratterizzata da ben tre rigori sbagliati e la doppia parata di un superbo David De Gea; qui al Franchi avevano battuto anche la Lazio e sono tre le partite senza sconfitte per una Fiorentina che sta forse scoprendo il suo arsenale e ora può sfruttare il lavoro da parte di Raffaele Palladino.

Per contro il Lecce è in affanno: non vince da quattro partite e ha perso le ultime due, l’ultima gioia è quella contro il Cagliari e dunque è ben evidente che i salentini debbano aumentare i giri del motore, anche perché quest’anno la corsa alla salvezza sembra concedere pochi sconti e tutte possono risollevarsi in poco tempo. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta Lecce Fiorentina, aspettando che la partita si giochi dobbiamo però valutare in che modo i due allenatori intendano schierare le loro squadre sul terreno di gioco, dunque ora prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FIORENTINA

Nella diretta Lecce Fiorentina Luca Gotti deve rinunciare a Bonifazi e Kaba, oltre ai giovani Berisha e Burnete: manderà in campo il consueto 4-3-3 con l’ex Rebic che dovrebbe essere titolare a sinistra, in un tridente completato da Krstovic e Dorgu che fa il jolly e cambia fascia alzando la sua posizione. A centrocampo conferma per Pierret, mentre tra Lassana Coulibaly e Ramadani il playmaker dovrebbe farlo quest’ultimo; per quanto riguarda la difesa le sorprese sono poche, Wladimiro Falcone sarà protetto dai centrali Baschirotto e Gaspar con Guilbert che dovrebbe prendersi la corsia destra, sull’altro versante ci sarà Antonino Gallo.

Palladino per la diretta Lecce Fiorentina è sempre senza Mandragora, ma probabilmente anche l’ex Pongracic: Comuzzo giocherà ancora in coppia con Luca Ranieri diventato capitano viola, naturalmente De Gea in porta con Dodò e Gosens che possono vincere i ballottaggi sulle fasce. Anche la Fiorentina dovrebbe giocare con il doppio playmaker, ovvero Cataldi e Adli; il terzo giocatore di centrocampo sarà Edoardo Bove, poi davanti ecco Colpani e Gudmundsson che giostrano sulla trequarti lasciando a Kean il ruolo di centravanti, ma naturalmente Palladino ha più alternative e dunque vedremo se davvero sarà questo il suo 11.

LECCE FIORENTINA, QUOTE E PREVISIONI

La diretta Lecce Fiorentina può essere corroborata dalle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker c’è abbastanza equilibrio al Via del Mare, viola comunque favoriti con un valore pari a 2,35 volte la posta in palio sul segno 2 laddove il segno 1, per il successo del Lecce, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,05 volte quanto avrete messo sul piatto. Abbiamo infine l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X: qui il bookmaker ha previsto una vincita che ammonta a 3,25 volte la giocata.