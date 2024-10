DIRETTA UDINESE LECCE, I BIANCONERI VOGLIONO RIPRENDERE LA LORO CORSA

La diretta Udinese Lecce in programma alle ore 15 di sabato 5 ottobre 2024 offre diversi spunti interessanti per questa settima giornata della Serie A 2024/2025. Entrambe le due squadre che scenderanno in campo allo Stadio Friuli hanno infatti subito una sconfitta ad opera delle milanesi con i bianconeri che hanno perso in casa contro l’Inter ed i giallorossi che sono invece stati sconfitti dal Milan tra le mura amiche. Prima di questo stop improvviso che ha fatto seguito al tracollo patito all’Olimpico contro la Roma, l’Udinese stava davvero correndo forte come si può intuire dai 10 punti sin qui conquistati.

Il tecnico Kosta Runjaić è stato infatti in grado di stupire tutti quelli che non lo conoscevano grazie alle sue scelte ed alla gestione di un gruppo che può contare su molti elementi giovani e diversi giocatori di qualità così da proseguire il cammino in campionato percorrendo una strada che possa mantere l’Udinese il più alto possibile in classifica. Discorso invece un po’ diverso per il Lecce, già chiamato a risollevarsi dopo un avvio di stagione abbastanza complicato visto un calendario non esattamente agevole e qualche errore di troppo commesso nei momenti meno opportuni. I pugliesi sono dunque reduci dal 3 a 0 rifilato loro dai rossoneri, sono stati eliminati in Coppa Italia dal Sassuolo, che ora milita in Serie B, ed hanno anche perso in casa in rimonta contro il Parma finendo al diciottesimo posto, a 5 punti così come Parma, Genoa e Cagliari ma davanti solo a Venezia e Monza.

DIRETTA UDINESE LECCE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per poter seguire la diretta Udinese Lecce sarà necessario un abbonamento a DAZN, che la trasmetterà in esclusiva così come tutte le altre nove gare della giornata di campionato. Su DAZN e DAZN 1 sarà dunque possibile vedere in tempo reale tutti i momenti del match che in questo caso non sarà proposto nemmeno sul canale Zona DAZN di Sky.

DIRETTA UDINESE LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando l’inizio della diretta Udinese Lecce, analizziamo le possibili scelte degli allenatori delle due squadre e chi potrebbe dunque essere schierato in campo tramite le probabili formazioni. Il tecnico Runjaic dovrebbe puntare sul 4-4-2 come modulo anche se potrebbe anche mutare in un 3-5-2 in corso d’opera. Quel che pare certo è la presenza in attacco di Thauvin e Lucca, che ha alimentato inutilmente le speranze dei bianconeri segnando il 2 a 3 contro l’Inter lo scorso weekend. Nel mezzo potrebbe essere inserito Ekkelenkamp sostiuendo un elemento e sulle fasce ci saranno invece Ehizibue e Zemura.

Passando invece a mister Gotti, il Lecce dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco con un modulo altrettanto speculare ma più fisso nell’atteggiamento sul canonico 4-4-2. In avanti dovrebbe esserci Krstovic insieme con Rebic e non sarà invece presente Sansone, che aveva segnato proprio a Udine lo scorso anno. I giallorossi ritroveranno Guilbert ma dovranno anche continuare a fare a meno di Bonifazi e pure di Banda, alle prese con ulteriori esami per ristabilirsi da un infortunio.

DIRETTA UDINESE LECCE, LE QUOTE

Andiamo a vedere anche le quote per la diretta Udinese Lecce analizzando le proposte di Snai per questa sfida della settima giornata di Serie A. Al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli l’Udinese dovrebbe partire favorita anche sfruttando il fattore campo e per questo il successo dei bianconeri viene quotato a 2.15 ma non bisogna comunque sottovalutare il Lecce, la cui vittoria è quotata a 3.45, e non è da sottovolature nemmeno la possibilità del pareggio finale, che ha una quota di 3.30. Anche l’agenzia Eurobet offre le stesse valutazioni ma crede leggermento meno al successo dei pugliesi con una quota di 3.50.