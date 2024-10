Video gol e highlights Fiorentina Milan: come è andata?

Bella vittoria e stagione probabilmente svoltata per la Fiorentina di Palladino che – come vedremo nei video dei gol e degli highlights della sfida – ha battuto in uno spettacolare 2 a 1 il Milan di Paulo Fonseca, alla seconda sconfitta in pochi giorni dopo il ko di Leverkusen. Una delle più belle sfide della stagione con emozioni dal primo all’ultimo minuto.

Match con emozioni fin dal primo minuto con Dodò subito ammonito dopo un Leao scatenato nei primi minuti, ma al minuto 22 c’è la prima svolta della partita con l’arbitro che concede il calcio di rigore. Dal dischetto Maignan è bravo ed ipnotizza Kean nel primo di tre clamorosi rigori. Partita molto nervosa con ammonizioni da una parte e dall’altra e Fonseca ammonito per proteste. Prima della fine del primo tempo la Fiorentina passa in vantaggio.

L’ex Adli – ancora di proprietà del Milan – realizza un gran gol con un tiro dal limite, ma le emozioni non sono finite e il primo tempo vede un altro calcio di rigore, dal dischetto va Theo Hernandez e il portiere De Gea salva respingendo il pallone in due tempi. Il primo tempo si conclude con la Fiorentina in vantaggio e un Milan abbastanza in difficoltà. Un primo tempo che vede un gol, due rigori sbagliati e belle parate da una parte all’altra con De Gea e Maignan protagonisti.

Fiorentina Milan, il video e gli highlights dei gol del match

Nella ripresa la Fiorentina sfiora subito il bis con Kean che segna ma è in fuorigioco di pochi centimetri e il Milan reagisce alla grande. Subito occasioni e poi dopo pochi minuti nuova chance, rigore per fallo di Kean e nuova possibilità. Stavolta dal dischetto va Theo e il portiere De Gea – migliore in campo di giornata – lo ipnotizza ancora. Il Milan non si abbatte nonostante il secondo rigore sbagliato e trova il pari con il solito Pulisic, alla quinta rete stagionale.

Quando l’inezia sembra essere tutta dal lato rossonero Fonseca spiazza tutti e toglie Leao per inserire Okafor, una scelta che sorprende persino il talento portoghese. Un minuto dopo Gudmundsson regala il vantaggio al club viola con una rete d’autore: lancio di De Gea, sponda di Kean e bellissima rete dell’islandese che porta la Fiorentina in vantaggio. Il match finisce cosi con la squadra gigliata che rientra nelle parti alte della classifica e il Milan che perde nuovamente terreno, ora a tre punti dall’Inter e a quattro dal Napoli capolista.

Un campionato che si sta mostrando ricco di emozioni e davvero molto equilibrato. Il Napoli è in testa solitaria davanti all’Inter, dietro Juventus, Lazio e Udinese mentre il Milan continua a mostrare alti e bassi e vi sono tante polemiche attorno a Fonseca, ancora una volta nella bufera.

Guarda qui sotto video gol e highlights Fiorentina Milan