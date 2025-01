DIRETTA LECCE GENOA, PER SCACCIARE LA RETROCESSIONE

Il 2025 di Lecce e Genoa inizia subito col botto, in uno scontro diretto che andrà a chiudere il girone d’andata. La diretta Lecce Genoa andrà in scena domenica 5 gennaio alle ore 15 al Via del Mare di Lecce. Una sfida pesante per due squadre che puntano ad allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Due squadre che hanno avuto un’inizio di stagione tribolato, caratterizzato da avvicendamenti in panchina: Giampaolo per Gotti sponda Lecce e Vieira per Gilardino sponda Genoa.

Video Genoa Monza Primavera (1-4)/ Gol e highlights: poker e vittoria! (4 gennaio 2024)

Un’esonero, quello di Gilardino, arrivato come un fulmine a ciel sereno in casa Genoa dopo il pareggio casalingo contro il Como. Patrick Vieira dal suo arrivo ha però raccolto nove punti in sei partite, perdendo solo la difficile sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Ora, dal tredicesimo posto in classifica, per i rossoblu è fondamentale mettersi a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica.

Pericolosamente vicino alla zona retrocessione è invece il Lecce, diciassettesimo a meno due dal Cagliari terz’ultimo. Nel caso dei salentini l’avvicendamento in panchina non sembra aver portato a casa i risultati sperati. Giampaolo ha raccolto poco, pur vincendo gli scontri diretti contro Monza e Venezia. Le ultime due partite hanno segnato sul tabellino due sconfitte contro Lazio e Como, ora serve iniziare l’anno con il piede giusto.

DIRETTA/ Genoa Monza Primavera (risultato finale 1-4): gol della bandiera! (4 gennaio 2025)

DIRETTA LECCE GENOA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lecce Genoa sarà trasmessa domenica 5 gennaio alle 15:00 su DAZN. La piattaforma offrirà lo streaming del match per i suoi abbonati su dispositivi mobili, tablet e smart TV compatibili.

LECCE GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Lecce Genoa. Giampaolo prepara il Lecce con un 4-3-3: Falcone in porta, difesa con Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo. A centrocampo Coulibaly, Pierret e Rafia, mentre in attacco spazio a Tete Morente e Dorgu ai lati del centravanti Krstovic.

Il Genoa di Vieira risponde con un 4-3-3: Leali tra i pali, linea difensiva composta da Sabelli, Bani, Vasquez e Martin. In mediana Miretti, Badelj e Frendrup, con Zanoli, Pinamonti e Vitinha a formare il tridente offensivo.

DIRETTA/ Lecce Cagliari Primavera (risultato finale 3-0): netta vittoria pugliese! (4 gennaio 2025)

DIRETTA LECCE GENOA, LE QUOTE

Per la diretta Lecce Genoa si prevede un sostanziale equilibrio, con il Lecce leggermente favorito con una quota intorno a 2.70, mentre il Genoa si attesta a 2.90. Il pareggio è offerto a 3.00. Da tenere d’occhio un possibile gol da entrambe le parti, quotato a 2.00.