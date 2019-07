Diretta Lecce Gherdeina/ Risultato live: prima amichevole per i salentini

Lecce Gherdeina rappresenta la prima amichevole estiva per la squadra salentina: si gioca alle ore 17:00 di sabato 20 luglio presso il Campo Sportivo Mulin Da Coi di Santa Cristina Val Gardena, dove la neopromossa sta preparando la prossima stagione. Fabio Liverani, confermato in panchina, ha finalmente traghettato il Lecce in Serie A e adesso i pugliesi hanno come obiettivo quello di ottenere la salvezza, magari senza affanni e con qualche giornata di anticipo anche se naturalmente sarà molto difficile. Assente dal massimo campionato da quello scandalo legato al calcioscommesse, il club giallorosso affronta le prime amichevoli in maniera blanda, contro avversari che più che altro permetteranno di scaricare i carichi di lavoro dei primi allenamenti. Andiamo allora a valutare, mentre attendiamo la diretta di Lecce Gherdeina, in che modo Liverani potrebbe mandare in campo la sua squadra leggendo in maniera più approfondita la formazione salentina.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà disponibile la diretta tv di Lecce Gherdeina: per assistere a questa partita amichevole non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare i profili ufficiali che la società salentina mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE GHERDEINA

In Lecce Gherdeina potremmo vedere i nuovi acquisti già coinvolti dall’inizio: Gabriel tra i pali, Rossettini a fare coppia centrale con Dumancic (Meccariello come alternativa) mentre sulle corsie possono giocare Benzar e Brayan Vera. Il modulo resta verosimilmente il 4-3-1-2, con il centrocampo che ha ottenuto la promozione: Tachtsidis in cabina di regia a distribuire il gioco, Petriccione e Majer ai lati anche se qui Shakhov potrebbe subito andare in campo. Marco Mancosu dovrebbe essere il trequartista titolare della squadra, almeno all’inizio della stagione; per il reparto offensivo Liverani dovrebbe puntare sul tandem formato da Lapadula e Stefano Pettinari, ma non vanno assolutamente sottovalutati La Mantia (protagonista in Serie B) e il giovane lituano Dubickas, a meno che non vada in prestito per farsi le ossa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA