DIRETTA/ Lecce Inter video streaming tv: 34 precedenti in Serie A, è monologo nerazzurro (25 febbraio 2024)

DIRETTA LECCE INTER: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Lecce Inter presenta ben 34 match giocati in serie A. Ad avere la meglio la maggior parte delle volte è stata la formazione nerazzurra con 26 vittorie contro le quattro del Lecce. Sempre quattro invece i risultati di pareggio. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 21 novembre 1999. Successo da parte della formazione nerazzurra a San Siro con l’incredibile risultato di 6-0. Lecce che ottenne un’incredibile successo contro la formazione azzurra il 12 novembre 2000, riuscendo a trionfare a San Siro con il risultato di misura di 0-1.

Un altro successo per il Lecce è quello che porta la firma di Tonetto e Bovo che riuscirono a rimontare il rigore realizzato dal brasiliano Adriano. Un’altra sfida da segnalare è quella terminata con il risultato di 4-0 in favore dell’Inter. Poker firmato da Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è terminata con il risultato di 2-0 grazie alle reti realizzate da Bisseck e Barella. (Marco Genduso)

LECCE INTER, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lecce Inter sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Lecce Inter sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

LECCE INTER: NERAZZURRI PER LA FUGA

Lecce Inter, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 18.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Simone Inzaghi spera di continuare una fuga in testa alla classifica che potrebbe diventare vertiginosa, l’ultima vittoria in casa contro la Salernitana ha permesso ai nerazzurri di portarsi a +9 sulla Juventus seconda, per giunta con una partita ancora da recuperare.

Dall’altra parte il Lecce nelle ultime 6 partite disputate in campionato ha vinto solamente il match contro la Fiorentina perdendo i restanti cinque, compreso l’ultimo in casa del Torino. In senso più ampio solo quattro punti ottenuti nelle ultime nove partite disputate in campionato dai salentini, che hanno visto ridursi a quattro lunghezze il vantaggio in classifica rispetto alla zona retrocessione.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER

Le probabili formazioni della diretta Lecce Inter, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Roberto D’Aversa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Gendrey, Touba, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez.

LECCE INTER LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 7.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.42.

