DIRETTA INTER LECCE: I TESTA A TESTA

La diretta Inter Lecce ci conduce verso una partita che ovviamente ha più di un precedente, anche in epoca recente: tuttavia negli ultimissimi anni le sfide si sono diradate, e infatti ne contiamo soltanto dieci a partire dal novembre 2010. Questo perché nel 2012 il Lecce si è ritrovato addirittura in Serie C per illecito sportivo, e poi ha impiegato sette anni per tornare nel massimo campionato: l’Inter ha vinto le ultime quattro partite, non subisce gol dai salentini da tre gare e l’ultima a San Siro l’ha portata a casa due giorni prima dello scorso Natale, con i gol di Yann Bisseck (il primo in Italia) e Nicolò Barella, nell’anno dello scudetto.

Per quanto riguarda il Lecce, va riferito che la sua ultima vittoria è del gennaio 2012 quando al Via del Mare aveva deciso Guillermo Giacomazzi, in una sfida che aveva messo di fronte Serse Cosmi e Claudio Ranieri; se invece volessimo trovare un’affermazione a San Siro dovremmo tornare addirittura al novembre 2000, in quell’occasione Alberto Cavasin aveva battuto Marco Tardelli grazie a Davor Vugrinec e nonostante l’inferiorità numerica dal 31’ per l’espulsione di Alberto Malusci. Per l’Inter quelli erano anni bui: oggi il contesto nerazzurro è del tutto diverso, ma la diretta Inter Lecce arriva in agosto e dunque occhio alle sorprese… (agg. di Claudio Franceschini)

INTER LECCE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Passiamo adesso alle informazioni per seguire in diretta Inter Lecce: dobbiamo osservare che questa sarà una delle tre partite della seconda giornata di Serie A visibile anche su Sky Sport, che aggiunge i propri servizi alla diretta streaming video di Inter Lecce che sarà naturalmente disponibile sulla piattaforma DAZN, in questo caso come per tutte le partite del massimo campionato di calcio.

NERAZZURRI FAVORITI AL DEBUTTO A SAN SIRO

L’appuntamento sarà alle ore 20.45 di stasera, sabato 24 agosto 2024, con la diretta Inter Lecce, naturalmente presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, sede della partita valida per la seconda giornata del nuovo campionato di Serie A. Sarà il debutto casalingo dei nerazzurri di Simone Inzaghi con lo scudetto e la seconda stella sul petto, la diretta Inter Lecce tuttavia avrà già il sapore del riscatto dopo il pareggio contro il Genoa a Marassi, partita nella quale non sono mancate le indicazioni positive ma pure qualche errore di troppo per l’Inter campione d’Italia in carica.

Per il Lecce invece rischia di piovere sul bagnato, perché dopo una sconfitta casalinga per 0-4 alla prima giornata contro l’Atalanta di certo l’ideale al secondo turno non sarebbe stato una visita ai tricolori, ma Luca Gotti deve fare i conti con una partenza in salita e con la consapevolezza che una nuova sconfitta sarebbe nell’ordine delle cose, mentre un risultato positivo potrebbe dare una bella spinta ai giallorossi salentini. L’obiettivo è lo stesso, le prospettive però molto diverse: la diretta Inter Lecce andrà secondo logica o ci saranno sorprese?

PROBABILI FORMAZIONI INTER LECCE

Eccoci ora a una breve analisi delle probabili formazioni per la diretta Inter Lecce. Simone Inzaghi non ha ancora bisogno di fare turnover, quindi ecco il modulo 3-5-2 con Sommer protetto dalla difesa a tre con Pavard al fianco di Acerbi e Bastoni; a centrocampo spazio a destra per il classico ballottaggio fra Darmian e Dumfries con l’italiano favorito, poi ecco le certezze Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; infine, in attacco a Marassi non erano mancate novità a partita in corso, ma è l’affaticamento di Lautaro Martinez a lanciare Taremi al fianco di Thuram.

Luca Gotti invece dovrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1 con il portiere Falcone e una retroguardia a quattro formata da Gendrey, Baschirotto, Gaspar e Gallo da destra a sinistra; nel cuore della mediana la certezza è Ramadani, con Pierret e Coulibaly in lotta per l’altra maglia; sulla trequarti ala destra Tete Morente (in alternativa c’è Banda), il ballottaggio Rafia-Marchwinski in posizione centrale e sulla sinistra Dorgu a completare il terzetto alle spalle del centravanti Krstovic.

INFINE ECCO LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Non possiamo chiudere la nostra presentazione della diretta Inter Lecce senza uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla partita al Meazza, che sulla carta dovrebbe essere a senso unico. Il segno 1 infatti è quotato a 1,21, mentre poi si sale già a quota 6,50 per il segno X in caso di pareggio e addirittura fino a 13 volte la posta in palio sul segno 2 se fosse il Lecce a vincere.