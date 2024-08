DIRETTA LECCE CAGLIARI, TUTTI AL VIA DEL MARE

C’è tanta attesa per la diretta Lecce Cagliari. Il match si giocherà sabato 31 agosto alle ore 18:30 al Via del Mare ed è uno scontro anticipato per la salvezza. Le formazioni si daranno battaglia per ottenere i tre punti in palio.

L’inizio del campionato del Lecce è stato tanto negativo quanto complicato. Sono arrivate infatti due sconfitte senza gol fatti per gli uomini di Gotti, ma gli avversari erano l’Atalanta di Gasperini e l’Inter di Inzaghi, rispettivamente finite 4-0 e 2-0.

Il Cagliar invece è ancora imbattuta, ma al tempo stesso non ha ancora mai vinto. Due pareggi in altrettante partite per la truppa di Nicola che all’esordio ha fermato la Roma in casa sul punteggio di 0-0, replicando lo stesso esito all’Unipol Domus contro il Como (1-1, Piccoli e Cutrone).

DOVE VEDERE LA DIRETTA LECCE CAGLIARI, STREAMING VIDEO

Buone notizie per la diretta Lecce Cagliari. Infatti, la partita si potrà vedere sia su Sky che su DAZN essendo in co-esclusiva.

Questo significa che raddoppia anche il servizio streaming dato che sia Sky Go che l’app DAZN trasmetteranno l’incontro.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE CAGLIARI

Siamo arrivati alle probabili formazioni Lecce Cagliari. I pugliesi scenderanno in campo con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Falcone, difesa a quattro con Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo. In mediana Ramadani e Pierret con Banda, Rafia e Dorgu a supportare Krstovic.

Risponde il Cagliari di Nicola col 3-5-2. In porta Scuffet, retroguardia composta da Zappa, Mina e Luperto. Folto centrocampo con Zortea e Augello larghi e Deiola, Prati e Marin nella zona nevralgia del campo. In attacco Luvumbo e Piccoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE CAGLIARI

Infine, ci ritroviamo a vedere le quote per le scommesse Lecce Cagliari. Secondo i bookmakers sono i pugliesi a partire favoriti a 2.25. Il segno X del pareggio è offerto a 3.20 mentre il 2 fisso per i rossoblu è quotato a 3.40.

Il Gol, ovvero entrambe le squadre a segno, è quotato a 1.95 contro l’1.80 del No Gol. Concludiamo con Over 2.5 e Under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.62.