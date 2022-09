Diretta/ Lecce Inter streaming video e tv. Nerazzurri ancora a secco (Primavera)

DIRETTA LECCE INTER: PARTITA COMBATTUTA

Lecce Inter, in diretta sabato 10 settembre 2022 alle ore 13.00 presso lo stadio Comunale di San Pietro in Lama, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato Primavera 1. Nerazzurri ancora a secco di vittorie in questo avvio di stagione, per i campioni d’Italia in carica di categoria solo due pareggi e due sconfitte nei primi quattro impegni di campionato. 2-2 casalingo contro il Verona per i ragazzi di Chivu nell’ultimo match disputato con l’amarezza di essersi fatti rimontare 2 gol.

Nella scorsa giornata di campionato il Lecce è stato costretto a subire la sua prima sconfitta, dopo due vittorie contro Napoli e Frosinone e un pareggio contro la Sampdoria i salentini si sono dovuti arrendere perdendo di misura in casa del Cesena. Il Lecce ha vinto l’ultimo precedente interno di campionato contro l’Inter, il 18 dicembre 2021 la sfida si è conclusa con un 2-1 in favore della formazione pugliese.

LECCE INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Inter Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Inter Primavera, match che andrà in scena allo stadio Comunale di San Pietro in Lama. Per il Lecce, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borbei; Dorgu, Pascalau, Hasic, Munoz; Samek, Vulturar, Berisha; Nizet, Carrozzo, Daka. Risponderà l’Inter allenata da Christian Chivu con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Botis; Zanotti, Guercio, Fontanarosa, Pelamatti; Andersen, Grygar, Kamate; Owusu, Iliev; Curatolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

