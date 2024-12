DIRETTA LAZIO INTER (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Lazio Inter? Cerchiamo di capire cosa potrà attenderci nel corso dei prossimi novanta minuti, evidenziando i principali trend offensivi e non delle due squadre. Partiamo dai biancocelesti, squadra molto fluida poiché insieme all’Inter è la formazione che in corso d’opera sposta più volte i propri giocatori in zone differenti del campo. Guardando la heatmap infatti vediamo come Isaksen giochi quasi come un terzino in fase di possesso, per dare la possibilità poi ai centrocampisti di inserirsi. L’Inter invece è la squadra che tenta meno dribbling in Serie A, ultima in questa speciale classifica ma è anche la squadra che ha segnato più gol grazie alla propria panchina, ben dieci fino a questo momento.

I braccetti di difesa, per fare un discorso analogo, arrivano persino in zona trequarti mentre i mediani si abbassano molto. Passiamo adesso al prossimo aggiornamento dove vedremo insieme le formazioni ufficiali della diretta di Lazio Inter, poi finalmente possiamo dare il via alla partita dello stadio Olimpico che prende il via per chiudere la 16^ giornata di Serie A! LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Marco Baroni INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LAZIO INTER, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lazio Inter sarà visibile in esclusiva su DAZN che ha aperto la visione gratuita di questa partita per i primi due milioni di utenti registrati.

LAZIO INTER, BARONI E INZAGHI SI GIOCANO IL TERZO POSTO

La sedicesima giornata di Serie A si chiude sul prato dello Stadio Olimpico con la diretta Lazio Inter in campo alle 20,45 del 16 dicembre. L’incontro è tra due delle squadre più belle di questo inizio di campionato che si stanno giocando i primi posti della classifica.

La Lazio di Baroni arriva da una grande vittoria al Maradona contro il Napoli e cerca altri tre punti in una delle partite più difficili dell’anno. Arriva da una vittoria anche l’Inter che ha superato il Parma in casa nell’ultima giornata e non perde in campionato dal derby giocato contro il Milan dello scorso 22 settembre.

LAZIO INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Lazio di Baroni dovrà risolvere il dubbio legato al modulo con Baroni che deve scegliere tra un 4-3-3 con Dia unica punta o un 4-2-3-1 con Noslin da riferimento offensivo e Dia sulla trequarti. Provedel dovrebbe tornare tra i pali con Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares in difesa. Rovella e Guendouzi saranno i due mediani con Vecino che, se recuperato, potrebbe creare il centrocampo a tre. In attacco sarà il turno di Zaccagni e Isaksen sugli esterni a supporto dell’azione offensiva.

Molti meno dubbi per Inzaghi che si affiderà al suo classico 3-5-2 con Sommer tra i pali ed una difesa formata da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Sulla destra sono in ballottaggio Darmian e Dumfries con l’olandese favorito a comporre la coppia di esterni insieme a Dimarco. Calhanoglu giocherà in mediana con Barella e Mkhitaryan a supporto di Thuram e Lautaro Martinez che saranno le due punte.

LAZIO INTER, LE QUOTE

Approfondiamo la diretta Lazio Inter andando a vedere quali sono le quote proposte da Bet365 per questo match. La Lazio parte sfavorita e la loro vittoria vale 3,60, il successo dell’Inter pagato 2,10 e l’X quotato 3,30.