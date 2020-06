Diretta Lecce Milan/ Streaming video tv: la vittoria serve a entrambe (Serie A)

Lecce Milan, partita diretta dal signor Valeri, si gioca alle ore 19:30 di lunedì 22 giugno: presso lo stadio Via del Mare va in scena una delle sfide valide per la 27^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I rossoneri non sono nuovi alla ripartenza post lockdown, avendo già giocato in Coppa Italia: il pareggio senza reti sul campo della Juventus è costato l’eliminazione alla formazione rossonera, che invece in campionato corre per quel posto in Europa League che adesso è raggiungibile solo attraverso la sesta posizione. Peccato che il Diavolo abbia perso in casa contro il Genoa, in maniera del tutto inaspettata, l’ultima partita prima che il mondo entrasse in isolamento; bisogna allora cercare riscatto contro un Lecce che spera ancora di salvarsi, e che ha tutte le carte in regola per farlo. La squadra di Fabio Liverani aveva trovato una grande serie di tre vittorie (mai successo in Serie A), ma all’inizio di marzo l’ultima immagine che ha dato è coincisa con le sette reti subite in casa dall’Atalanta. Abbiamo allora due realtà che sperano di riprendere il discorso interrotto tre mesi fa tornando a vincere; mentre aspettiamo che la diretta di Lecce Milan prenda il via, possiamo valutare quali saranno le scelte dei due allenatori, i dubbi e le certezze relativamente alle due rose nell’analisi più approfondita delle probabili formazioni di questa sfida.

La diretta tv di Lecce Milan sarà disponibile per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che nello specifico si dovranno rivolgere ai canali Sky Sport Uno o Sky Sport Football, rispettivamente numeri 201 e 203 del decoder. In assenza di un televisore sarà ovviamente possibile seguire questa partita con l’applicazione Sky Go, che permette la visione in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

Liverani deve fare i conti con la squalifica di Donati e l’infortunio di Dell’Orco: in Lecce Milan le scelte difensive sono quasi obbligate, vedremo Rispoli e Calderoni (uomo dei gol pesanti, come all’andata) percorrere le fasce laterali con Lucioni e Rossettini che saranno i difensori centrali davanti a Gabriel, ex di questa partita. A centrocampo invece il tecnico dei salentini dovrebbe puntare sulla regia di Petriccione favorito su Tachtsidis, le due mezzali saranno Majer e Barak con il ceco che proverà a sfruttare i movimenti degli attaccanti, ovvero Marco Mancosu e Saponara posizionati alle spalle del centravanti, l’altro ex Lapadula. Il Milan deve rinunciare ancora a Ibrahimovic, che non ha risolto il problema al polpaccio: Stefano Pioli dovrebbe favorire la soluzione con Rafael Leao da prima punta e Rebic che invece agirà largo a sinistra, i due giocatori sono comunque intercambiabili e così anche Calhanoglu, all’inizio della partita destinato a fare il trequartista di supporto al portoghese. Centrocampo con Kessie ad affiancare Bennacer, mentre ancora una volta Castillejo agirà come laterale destro; si rivede anche Theo Hernandez che era squalificato in Coppa Italia, il francese a destra con Andrea Conti (più di Calabria) dall’altra parte, poi conferma per la coppia formata da Kjaer e Alessio Romagnoli a protezione di Gigio Donnarumma.

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Lecce Milan, assegnando ai rossoneri il ruolo della squadra favorita: il segno 2 regola questa eventualità e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,70 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, contro il valore di 4,75 che accompagna invece il segno 1 per il successo interno dei salentini. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,90 volte la vostra puntata.



