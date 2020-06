Video/ Juventus Milan (0-0): highlights, nessun gol e la Signora di Sarri vola a Roma

Pubblicità

Ecco il video e gli highlights di Juventus Milan, semifinale di Coppa Italia giocata in casa della ‘Vecchia Signora’. Pur senza il supporto del pubblico, bianconeri e rossoneri si sfidano in una partita sempre affascinante e dalla posta in palio pesante. Dopo l’uno a uno di San Siro, ecco un altro pareggio, questa volta senza gol. Punteggio, questo maturato in casa della vecchia signora, che permette a mister Maurizio Sarri di strappare il pass per la finale di Coppa Italia. CR7 e i suoi, infatti, affronteranno la vincente tra Napoli e Inter. La Juventus si presenta a questa sfida senza Demiral, Chiellini, Ramsey e Higuain. Anche Stefano Pioli non se la passa benissimo per quanto riguarda lo schieramento e deve fare a meno di Theo Hernandez, Musacchio, Castillejo e Ibrahimovic per squalifica. CLICCA QUI PER I VIDEO RAI DI JUVENTUS MILAN: PARTITA COMPLETA E SINTESI

La partita è fin da subito vibrante, con diverse occasione da raccontare: poco dopo il quarto d’ora Cristiano Ronaldo fallisce un calcio di rigore colpendo il palo. Subito dopo Rebic si prende un cartellino rosso per un fallaccio su Danilo. Così la Juventus si fa forza dell’uomo in più e anche grazie ad una maggiore brillantezza, mette in affanno la squadra di Pioli. Il primo tempo, tuttavia, si chiude senza reti. La ripresa sembra strizzare l’occhio al Milan, quando con Calhanoglu di testa mette i brividi a Gianluigi Buffon. Maurizio Sarri ricorre ai cambi, inserendo Khedira, Rabiot e Bernardeschi. Gli uomini di Pioli, dall’altra parte, cercano di prendere le misure alle iniziative bianconere e di non rinunciare ad attaccre. Ci prova quindi Kjaer per il Diavolo, con un colpo di testa pericolosissimo che sfuma in un nulla di fatto. 0-0 tra Juventus-Milan. I bianconeri volano in finale a Roma.

VIDEO JUVENTUS MILAN: DICHIARAZIONI

Da una parte la gioia della Juventus, con le parole di Paulo Dybala che su Twitter esprime tutta la sua gioia per il passaggio del turno in Coppa Italia, con la finale dietro l’angolo. “Tutte le strade portano a… Roma. Andiamo in finale!!”, scrive sui suoi social l’attaccante argentino. Ben più completo il commento del tecnico del Milan, Stefano Pioli, che analizza la gara e si dice logicamente dispiaciuto per il pareggio. Ai microfoni di Rai Sport ha così giudicato la prova dei suoi contro la Juventus: “I risultati sono chiari, due pareggi. La differenza è stata sottile. Non credo che nelle due partite abbiamo giocato peggio dei nostri avversari. Il gol preso all’andata ci ha costretto a segnare qui e non ci siamo riusciti. E’ vero che abbiamo difeso molto bene ma può essere anche, fra virgolette, più facile quando ti abbassi. I nostri difensori centrali hanno fatto bene, questo ci deve insegnare che possiamo essere solidi e compatti. Avremo tante partite difficili, ora ci concentreremo sul campionato. Siamo dispiaciuti per non aver centrato la finale”.

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 0-0

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo (41′ st Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (18′ st Khedira), Matuidi (19′ st Rabiot); Douglas Costa ( 20′ st Bernardeschi), Cristiano Ronaldo, Dybala. A disposizione: Szczesny; Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Olivieri, Muratore, Vrioni, Zanimacchia. Allenatore: Sarri

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti (43′ st Saelemaekers), Romagnoli, Kjaer, Calabria (43′ st Laxalt); Kessié (38′ st Krunic), Bennacer; Paquetà (38′ st Colombo), Calhanoglu, Bonaventura (8′ st Leao); Rebic. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Biglia, Gabbia, Olzer, Brescianini, Maldini. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Orsato di Schio

NOTE: Cristiano Ronaldo (J) ha sbagliato un rigore (palo) al 17′ pt. Espulso Rebic (M) per fallo violento al 18′ pt. Ammoniti: Pjanic, Khedira (J). Recupero: 3′ pt e 4′ st.



© RIPRODUZIONE RISERVATA