Diretta/ Lecce Monza (Serie B) streaming video DAZN: Brianzoli per il primato

DIRETTA LECCE MONZA: BROCCHI TENTA IL COLPACCIO!

Lecce Monza, in diretta dallo stadio Via del Mare di Lecce, in programma lunedì 4 gennaio 2020 alle ore 16.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie B. I brianzoli ormai credono nella rincorsa al primato: il club del duo Berlusconi-Galliani aveva investito molto in estate dopo la promozione dalla C, ma la squadra ha faticato un po’ per adattarsi alla nuova categoria. I nuovi innesti hanno iniziato però a carburare e Mario Balotelli ha bagnato con un gol il suo esordio in biancorosso, nella netta vittoria contro la capolista Salernitana. Risultati importanti che hanno portato il Monza a -2 dalla vetta, ma che andranno confermati in un altro big match come quello in casa del Lecce. I salentini hanno pareggiato nell’ultima sfida sul campo del Cittadella, mostrando carattere ma anche i soliti problemi difensivi. Tra qualche sussulto il Lecce resta comunque in piena zona play off e ora proverà a rilanciarsi per ridurre le distanze dalla vetta, che sembrava a portata di mano prima delle recenti frenate della squadra allenata da Corini.

DIRETTA LECCE MONZA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Monza non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MONZA

Le probabili formazioni di Lecce Monza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Eugenio Corini con un 4-3-1-2: Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Zuta; Hemderson, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Stepinski, Coda. Gli ospiti guidati in panchina da Cristian Brocchi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Di Gregorio; Donati, Paletta, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Gytkjaer, Balotelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Lecce e Monza, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.40, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.40, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.80.

