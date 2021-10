Diretta/ Lecce Monza streaming video tv: grandi speranze (Serie B)

DIRETTA LECCE MONZA: STROPPA INCEROTTATO, SENZA 6 TITOLARI…

Lecce Monza, in diretta venerdì 1 ottobre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie B. Grandi speranze per due formazioni che sono partite per lottare per la promozione in questo avvio di stagione e che dopo un avvio difficile si stanno pian piano rimettendo in carreggiata. Ci sta sicuramente riuscendo il Lecce che ha messo in fila la sua terza vittoria consecutiva, battendo Alessandria, Crotone e Cittadella: 9 punti che hanno fatto balzare i salentini al quinto posto in classifica, riagganciando la parte alta della graduatoria.

Più indietro il Monza che finora di punti ne ha totalizzati 9 ma dopo un periodo avaro di soddisfazioni è riuscito a rompere il tabù con la vittoria rifilando un netto tris al Pordenone nell’ultimo impegno casalingo, con i brianzoli che sperano ora di colmare il gap che li separa dalle posizioni di vertice della classifica. 0-0 nell’ultimo precedente a Lecce tra le due squadre del 4 gennaio scorso, il Monza non vince allo stadio Via del Mare dal successo di misura, 0-1, del 6 dicembre 1998 in Serie B.

DIRETTA LECCE MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Monza è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MONZA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Monza, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gabriel; Gendrey, Meccariello, Lucioni, Gallo; Gargiulo, Blin, Björkengren; Olivieri, Coda, Di Mariano. Risponderà il Monza allenato da Giovanni Stroppa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Donati, Marrone, Antov; D’Alessandro, Mazzitelli, Barberis, Machín, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Via del Mare di Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.



