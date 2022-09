Diretta/ Lecce Monza streaming video tv: una poltrona per due (Serie A)

DIRETTA LECCE MONZA: ULTIMA SPIAGGIA PER STROPPA

Lecce Monza, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valida per la 6^ giornata di Serie A. Avvio di campionato difficile per le due neopromosse, il Lecce dopo i due pareggi contro Empoli e Napoli ha frenato ancora uscendo sconfitto dal campo del Torino, ancora al palo il Monza con 5 sconfitte consecutive in avvio di campionato con l’ultimo ko subito contro la capolista Atalanta lunedì scorso.

DIRETTA/ Lecce Inter Primavera (risultato finale 2-0): bella vittoria dei salentini!

Se la posizione del tecnico dei salentini, Baroni, sembra comunque ancora solida, dovrà fare attenzione Giovanni Stroppa, difficilmente una sesta sconfitta non porterebbe a un cambio della guardia in panchina. Il primo ottobre 2021 il Lecce ha vinto con un rotondo 3-0 l’ultimo precedente casalingo contro il Monza mentre i brianzoli non passano in casa dei salentini dallo 0-1 del 6 dicembre 1998, ormai quasi 24 anni fa.

DIRETTA/ Torino Lecce (risultato finale 1-0): decide il gol di Vlasic!

COME VEDERE LA DIRETTA LECCE MONZA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Lecce Monza non sarà una di quelle che per questa 6^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Lecce Monza sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

DIRETTA/ Monza Atalanta (risultato finale 0-2): bergamaschi primi!

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MONZA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Monza, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Eugenio Corini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Banda, Ceesay, Di Francesco. Risponderà il Monza allenato da Giovanni Stroppa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Marlon, Izzo, Pablo Marì; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Petagna, Caprari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA