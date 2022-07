DIRETTA/ Lecce Parma streaming video tv: sfida dal sapore di Serie A per i ducali

DIRETTA LECCE PARMA: TEST IMPORTANTE PRECAMPIONATO

Lecce Parma, in diretta venerdì 29 luglio 2022 alle ore 20:30. Uscita importantissima pre-campionato per le due squadre che potranno dimostrare ciò che p stato provato durante i rispettivi ritiri di campionato. Lecce, orfano di Massimo Coda partito in direzione Genova, sponda grifone, si ritrova a ripartire dalla Serie A senza il proprio bomber. Rimasto Gabriel Strefezza, sul fantasista si concentrano tutte le attenzioni per la prossima annata di Serie A. Non sarà la prima volta per lui vista l’esperienza nella stagione 2019-2020 con la Spal. Stagione 19/20 nella quale l’italo-brasiliano trovò solamente un gol in campionato e che ora, nel pieno della maturità, vorrà sicuramente rifarsi.

Parma che arriva alla partita dopo il pari contro la Sampdoria per 1-1, con il gol di Juric; e dalla vittoria, convincente, contro la FeralpiSalò. Vittoria contro i lombardi arrivata per 2-0 con i gol di Mihaila e Buayi-Kiala. Adesso un altro test importante per il Parma contro il Lecce che, come la Sampdoria, sta nella massima serie e quindi può rappresentare uno scoglio importante per la formazione ducale, soprattutto per l’inizio del campionato di Serie B, che si prospetta una A2 visto il livello decisamente più alto rispetto gli scorsi anni.

DIRETTA LECCE PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per i match amichevoli contro Bochum e Virtus Francavilla, anche la diretta Lecce-Parma sarà coperta dall’emittente di Sportitalia. Il match avrà inizio alle ore 20:30 e saranno visibili anche in streaming collegandosi sul sito ufficiale della tv di Michele Criscitiello. Aspettando la diretta di Lecce Parma, è prevista una partita piuttosto combattuta con le due squadre che cercheranno di alzare i ritmi dopo le prime, rispettive, uscite di campionato. Parma che vorrà di certo dimenticare la cocente stagione passata, terminata con la squadra fuori addirittura dalla zona playoff, nonostante la campagna acquisti importanti del mercato estivo.

Tifosi che potranno assistere al match comodamente dal proprio divano di casa con la possibilità di visionari i prossimi talenti emergenti di Lecce e Parma, rispettivamente per i campionati di Serie A e B. La diretta di Lecce Parma avrà inizio alle ore 20:30 e darà dei segnali importanti per le stagioni delle due compagini con un obiettivo chiaro: Lecce per la permanenza in A; Parma per il ritorno in massima serie.

PROBABILI FORMAZIONE LECCE PARMA

Aspettando la diretta di Lecce e Parma, proviamo a sciogliere i dubbi a poche ore dal match. Lecce che tra i pali schiererà il neoacquisto Falcone, prelevato dalla Sampdoria. Difesa a 4 con il palermitano Antonino Gallo pronto per farsi vedere nelle sfide amichevoli nonostante le voci di mercato insediato dal più esperto Frabotta; a destra confermato Gendrey con Tuia e Dermaku al centro. Centrocampo con i protagonisti della scorsa stagione: Hjulmand e Majer poi spazio per uno dei due nuovi arrivati Bistrovic e Askildsen, con quest’ultimo in leggero vantaggio. Li davanti i dubbi sono pochi: Gabriel Strefezza e Listkovski supporteranno Colombo. In pole Ceesay per una maglia dal primo.

Parma che probabilmente vorrà confermare la rosa vista contro la Sampdoria nel precedente scontro. 4-2-3-1 previsto con ‘El Mudo’ Franco Vazquez a supporto di Roberto Inglese lì davanti. Sull’esterno agiranno l’autore del gol Juric e richiede spazio sulla destra Estevez, ex Crotone. Mediani a centrocampo con Barnabe e Schiattarella che agiranno da schermo davanti al quartetto difensivo formato da Del Prato, Romagnoli (arrivato nel mercato estivo dall’Empoli) Osorio, ma occhio all’ingresso di Cobbaut ex Anderlecht, e sulla sinistra il neoacquisto di gennaio Oosterwolde. Tra i pali previsto Chichizola ma potrebbe esserci spazio anche per Gianluigi Buffon.













