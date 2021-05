Diretta/ Lecce Reggina (Serie B) streaming video DAZN: Corini è senza scelta!

DIRETTA LECCE REGGINA: OCCHIO AGLI OSPITI, SARANNO AGGUERRITI…

Lecce Reggina, in diretta venerdì 7 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Si è inaspettatamente complicata la corsa del Lecce verso una promozione in Serie A che prima dell’ultima sosta sembrava ormai davvero a un passo: le ultime due giornate hanno riservato invece una vera e propria doccia fredda agli uomini allenati da Eugenio Corini, che si sono ritrovati sconfitti dal Cittadella in casa e soprattutto dal Monza nell’importantissimo scontro diretto di martedì scorso. Lecce ora appaiato al terzo posto proprio con i brianzoli ma con lo scontro diretto sfavorevole, 2 punti dietro la Salernitana che invece è padrona del suo destino nella corsa alla A: i salentini devono vincere ora le ultime 2 sfide e sperare di arrivare almeno un punto avanti a tutte o a pari merito con la Salernitana.

Gli scontri diretti con i campani sono favorevoli, come detto invece non quelli con il Monza, che sarebbe promosso anche in caso di arrivo a 3 al secondo posto. In tutto questo non restano certo in secondo piano le ambizioni da play off di una Reggina arrivata a una sola lunghezza dall’obiettivo, pronta ad approfittare di eventuali passi falsi di Spal, Chievo o Brescia per partecipare agli spareggi per la Serie A.

DIRETTA LECCE REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Lecce Reggina, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE REGGINA

Le probabili formazioni della sfida tra Lecce e Reggina allo stadio Via del Mare. I padroni di casa allenati da Eugenio Corini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gabriel; Maggio, Meccariello, Lucioni, Gallo; Henderson, Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Coda, Rodriguez. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Baroni con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Rivas; Montalto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Lecce e Reggina, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.65 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.55 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 5.25 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



