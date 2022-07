Diretta/ Lecce Rovereto streaming video tv: secondo test salentino (Amichevole)

DIRETTA LECCE ROVERETO: UN’ALTRA GOLEADA?

Lecce Rovereto, in diretta sabato 9 luglio 2022 alle ore 17.00 presso lo stadio Quercia di Rovereto sarà una sfida amichevole, secondo test stagionale in programma per la formazione salentina. La squadra allenata da Marco Baroni ha festeggiato poche settimane fa il ritorno in Serie A dopo due stagioni nel purgatorio in cadetteria, chiudendo un campionato vissuto costantemente tra le prime della classe al primo posto in classifica, ricevendo dunque a fine stagione anche il trofeo per la formazione vincitrice del campionato di Serie B.

La prima amichevole per il Lecce nel ritiro di Folgaria è andata in scena con una vittoria per 14-1 contro l’US Postal, formazione di terza categoria. La prima frazione si è conclusa 8-1 per i salentini con le reti di Hjulmand, Strefezza, Gonzalez, Helgason e Listkowski e una tripletta di Ceesay. Il Lecce ha poi ulteriormente puntellato il punteggio nel corso del secondo tempo grazie ai gol messi a segno da Rodriguez, autore da solo di ben 4 reti, e poi da Lemmens e Berisha per il 14-1 finale in favore della formazione giallorossa.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROVERETO

Le probabili formazioni della diretta Lecce Rovereto, amichevole che andrà in scena allo stadio Quercia di Rovereto. I salentini hanno già messo in campo una prima formazione nel precedente test vinto contro il Postal Calcio, club di dilettanti locali di Terza Categoria. Il tecnico Marco Baroni ha messo in campo la squadra con un 4-3-3 così schierato: Brancolini tra i pali; linea a quattro difensiva con Gendrey, Tuia, Dermaku e Gallo dal 1′; Gonzalez, Hjulmand ed Helgason sono i tre di centrocampo, mentre il tridente offensivo è composto da Strefezza, Ceesay e Listkowski.

DIRETTA LECCE ROVERETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Lecce Rovereto non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Di conseguenza non sarà possibile seguire l'amichevole neppure in diretta streaming video: come sempre però sui canali social del club salentino, su Facebook, Twitter e Instagram, si potranno ricevere aggiornamenti in tempo reale e avere notizie sull'esito e lo svolgimento della seconda amichevole stagionale della formazione pugliese.











