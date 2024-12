VIDEO LECCE JUVENTUS: LA SINTESI DELLA PARTITA

Video Lecce Juventus che racconta la sfida fin da subito molto interessante. Dopo appena 5 minuti la Juventus sfiora la rete con Thuram. Palla messa al centro dal turco Yildiz, il fratello di Marcus arriva dritto sul pallone ma spara sul palo. Poco dopo la Juventus becca ancora un legno, questa volta con con Conceicao. Il portoghese sfrutta l’errore difensivo della formazione giallorossa per attaccare a campo aperto Falcone. Il suo tiro molto morbido finisce sul palo. Anche il secondo tempo della sfida tra Lecce e Juventus è terminato. Bianconeri che hanno la meglio sui giallorossi fino al minuto 92, grazie alla rete che porta la firma del difensore Cambiaso.

Il terzino della nazionale calcia da fuori e trova la deviazione di Gaspar che mette fuori gioco anche il proprio portiere. Il difensore angolano ha provato in scivolata nel tentativo di murare la conclusione, ma si è fatto l’autogol. Molto sfortunato il difensore del Lecce con Giampaolo che pesca benissimo dalla panchina con l’ingresso di Rebic. Nel finale super parata di Perin su Rebic che però era in fuorigioco ma c’è ancora tempo per giocare. Lecce che pareggia al 92esimo con la rete di Rebic con un tocco preciso e forte sul cross di Krstovic. Lecce che rovina la festa nel finale alla Juventus con la zampata di Rebic negli istanti conclusivi dell’incontro.

VIDEO LECCE JUVENTUS: GOL E HIGHLIGHTS