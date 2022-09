Diretta/ Lecce Sampdoria streaming video tv: occhio ai salentini (Primavera)

DIRETTA LECCE SAMPDORIA PRIMAVERA: PARTITA EQUILIBRATA!

Lecce Sampdoria, in diretta goovedì 1 settembre 2022 alle ore 11.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato Primavera. Occhio ai salentini che hanno iniziato in maniera estremamente brillante il campionato: vittoria interna contro il Napoli e successo in casa del Frosinone, un doppio 2-0 che ha lanciato già al primo posto in classifica la formazione giallorossa.

E’ partita bene anche la Sampdoria che dopo un pari interno col Verona non del tutto soddisfacente ha rialzato la testa vincendo, sempre in casa, 2-1 contro il Milan e dimostrando una solidità già apprezzabile alle prime luci del nuovo campionato. Il 28 gennaio 2022 si è disputato l’ultimo match nel Salento tra le due squadre nel campionato Primavera, 1-3 per la Sampdoria in casa del Lecce il risultato finale.

DIRETTA LECCE SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Sampdoria Primavera non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita del campionato 1 infatti andrà in onda soltanto sull’app Sportitalia, che potrete liberamente scaricare e installare su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. La visione del match di conseguenza sarà esclusivamente in diretta streaming video; a tale proposito ricordiamo che per assistere alle immagini potrete avvalervi anche del sito ufficiale dell’emittente, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Sampdoria Primavera, match che andrà in scena allo stadio Comunale di San Pietro in Lama. Per il Lecce, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borbei; Munoz, Hasic, Pascalau, Dorgu; Berisha, Samek, Vulturar; Salomaa, Burnete, Mömmö. Risponderà la Sampdoria allenata da Felice Tufano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tantalocchi; Paoletti, Pellizzaro, Villa; Savio, Pozzato, Cecchini Muller, Conti, Bianchi; Ivanovic, Montevago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











