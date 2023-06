DIRETTA LECCE SASSUOLO PRIMAVERA/ Video streaming tv: in stagione due vittorie salentine (5 giugno 2023)

DIRETTA LECCE SASSUOLO PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Lecce Sassuolo Primavera, diamo uno sguardo ai precedenti ufficiali più recenti di questa partita, cioè naturalmente le due sfide che sono state disputate nella stagione regolare del Campionato Primavera 1 edizione 2022-2023. Il match d’andata fu disputato sabato 21 gennaio scorso in casa del Sassuolo, ma vinse il Lecce con un divertente 2-3 esterno, con i gol di Corfitzen e Hasic a dare un doppio vantaggio agli ospiti pugliesi già dopo soli sedici minuti di gioco.

VIDEO/ Lecce Bologna (2-3) gol e highlights. Decide Ferguson al 99' (4 giugno 2023)

Il Sassuolo accorciò le distanze al 23’ minuto con Bruno, ma al 27’ ecco il terzo gol del Lecce, firmato in questo caso da Salomaa. Infine, la ripresa portò solo il gol della doppietta di Bruno al 61’, ma il Sassuolo non fu in grado di completare la rimonta. Per il Lecce i precedenti stagionali contro il Sassuolo sono eccezionali, dal momento che i giallorossi salentini hanno vinto anche la partita di ritorno, giocata in casa davvero poco tempo fa, cioè giovedì 18 maggio scorso e decisa in favore del Lecce Primavera dal gol segnato da Burnete già al 12’ minuto di gioco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Lecce Bologna (risultato finale 2-3): la decide Ferguson! (Serie A, 4 giugno 2023)

DIRETTA LECCE SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Sassuolo Primavera sarà naturalmente garantita in chiaro per tutti da Sportitalia, il canale numero 60 del telecomando che da anni ormai è la casa del massimo campionato italiano di calcio giovanile. Questo significa che la diretta streaming video di Lecce Sassuolo Primavera sarà garantita dal sito oppure dall’applicazione sempre di Sportitalia.

LECCE SASSUOLO PRIMAVERA: SFIDA COMBATTUTA!

Lecce Sassuolo Primavera, in diretta dallo stadio Enzo Ricci della città emiliana, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.00 di questa sera, lunedì 5 giugno 2023, essendo la prima semifinale scudetto del Campionato Primavera 1 edizione 2022-2023. Innanzitutto, osserviamo che va considerata in “casa” nella diretta di Lecce Sassuolo Primavera la formazione giallorossa pugliese, forte del primo posto nella stagione regolare, tuttavia i playoff sono organizzati fra Sassuolo e Reggio Emilia, quindi in realtà saranno i neroverdi emiliani a godere del fattore campo.

Diretta/ Sassuolo Fiorentina (risultato finale 1-3): Saponara-Gonzalez! (2 giugno 2023)

È doveroso anche un cenno al regolamento: si tratta di una partita secca, in caso di pareggio al triplice fischio finale si procederà a due tempi supplementari, ma se pure al 120’ minuto dovesse esserci una situazione di parità si qualificherebbe per la finale la squadra meglio piazzata in classifica, cioè naturalmente il Lecce, sfruttando cioè lo stesso aspetto del regolamento che ha permesso al Sassuolo Primavera di superare il primo turno del playoff con il pareggio per 1-1 contro la Juventus. Questo è il contesto, ma che cosa succederà nella diretta di Lecce Sassuolo Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SASSUOLO PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Lecce Sassuolo Primavera. Federico Coppitelli potrebbe schierare i giallorossi salentini secondo un modulo 4-3-3 con Borbei in porta e davanti a lui i quattro difensori Munoz, Pascalau, Hasic e Dorgu; i tre centrocampisti potrebbero invece essere Samek, Vulturar e Berisha, infine nel tridente offensivo schieriamo le ali Corfitzen a destra e Salomaa a sinistra, con il centravanti Burnete come punto di riferimento.

La risposta dei neroverdi emiliani allenati da Emiliano Bigica dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-1-2 con Theiner in porta, protetto dalla linea difensiva a quattro composta da Mandrelli, Mirandola, Cannavaro e Pieragnolo; a centrocampo invece potrebbero essere titolari Leoni, Casolari e Touré; infine, il reparto offensivo del Sassuolo Primavera potrebbe prevedere Bruno come trequartista alle spalle dei due attaccanti D’Andrea e Russo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA