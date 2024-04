Diretta Lecce Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: che crescita per i salentini! (oggi 6 aprile 2024)

DIRETTA LECCE SASSUOLO PRIMAVERA: I SALENTINI IN CRESCITA!

Lecce Sassuolo Primavera, in diretta dal Comunale di San Pietro in Lama, va in scena alle ore 11:00 di sabato 6 aprile: si gioca per la 28^ giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. È una partita sicuramente intrigante: partito male, il Lecce ha pian piano ripreso la sua corsa e in questo momento sarebbe salvo anche senza affanni, per di più sabato scorso ha anche timbrato un grande colpo battendo l’Inter in trasferta e ha dunque fatto vedere di poter avvicinare i livelli che nell’ultima stagione l’hanno portato incredibilmente a vincere uno scudetto meritatissimo.

Il Sassuolo ha confermato il suo quarto posto, che significherebbe qualificarsi ai playoff; magari ha sprecato una buona occasione pareggiando in casa contro il Cagliari ma ha ancora la possibilità di centrare la semifinale senza passare dal turno precedente, dunque rimane un campionato abbastanza positivo per una squadra che, ricordiamo, ha vinto due volte consecutive il Torneo di Viareggio. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Lecce Sassuolo Primavera, aspettando che si giochi valutiamo le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

LECCE SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Va ricordato che la diretta tv di Lecce Sassuolo Primavera rientra in un discorso generale che possiamo fare sul campionato di calcio Under 19: la programmazione del torneo infatti è di competenza di Sportitalia, ancora una volta, e questa emittente mette a disposizione varie possibilità per seguire le partite. La prima è quella della televisione, sul canale che trovate al numero 60 del digitale terrestre; ci sono poi le opzioni della diretta streaming video, e qui vi potrete riferire a canali come Sportitalia Live 24, SI Solocalcio ma anche il sito ufficiale all’indirizzo www.sportitalia.com, così come l’app Sportitalia che potrete attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SASSUOLO PRIMAVERA

Nella diretta Lecce Sassuolo Primavera Federico Coppitelli schiera il 4-2-3-1 ma dovrà fare a meno dello squalificato Winkelmann: dovrebbe quindi essere Metaj a giocare come esterno destro sulla trequarti, con la conferma di McJannet e Daka a supporto del bomber Burnete (10 gol in campionato) con una zona mediana nella quale Enes Yilmaz e Samek faranno cerniera a protezione della difesa, che dovrebbe essere schierata con Luca Russo e Addo sulle corsie e la coppia centrale Pacia-Sebastian Esposito che proteggerà il portiere Borbei.

Modulo a rombo per il Sassuolo di Emiliano Bigica, nel quale Loeffen e Di Bitonto saranno i centrali davanti a Theiner; sulle corsie ecco invece Cinquegrano e Falasca, poi Lopes a fare il vertice basso avendo davanti a sé il solito Kevin Bruno, sulle due mezzali l’allenatore dovrebbe scegliere Kevin Leomne e Abubakar ma quest’ultimo viene comunque insidiato da Ravaioli e Okojie, poi poche sorprese nel tandem offensivo perché Flavio Russo dovrebbe essere regolarmente titolare e con lui Vedovati, anche se Baldari e soprattutto Neophytus rappresentano alternative di livello.

