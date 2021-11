DIRETTA/ Lecce Spal Primavera video streaming tv: è una partita inedita

DIRETTA LECCE SPAL: I TESTA A TESTA

La diretta di Lecce Spal Primavera sarà a suo modo una partita storica, perché non si contano precedenti ufficiali tra queste due formazioni che avranno dunque il piacere di affrontarsi per la prima volta oggi a mezzogiorno. Di conseguenza non possiamo fare un testa a testa “storico” tra Lecce e Spal Primavera, dunque possiamo dedicarci piuttosto a fare un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt.

Diretta/ Spal Alessandria (risultato finale 2-3) video tv: colpo dei grigi!

Siamo al valore di 685.000 euro complessivi per la rosa del Lecce Primavera, cioè 21.000 euro di media per ogni calciatore sotto contratto con il sodalizio giallorosso pugliese, mentre per la Spal Primavera siamo a 310.000 euro complessivi e 11.000 euro medi per ogni giocatore degli emiliani. Differenze sulla carta davvero molto evidenti, chissà però se lasceranno il segno anche sul campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Frosinone Lecce (risultato finale 0-0) video tv: vince l'equilibrio!

DIRETTA LECCE SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Spal Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

LECCE SPAL: IN CERCA DI EQUILIBRIO…

Lecce Spal, in diretta domenica 21 novembre 2021 alle ore 12.00 presso l’Heffort Sport Village di Lecce, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato Primavera 1. Scontro delicato tra due squadre separate da 3 lunghezze in classifica. Perdendo sul campo dei salentini, la Spal verrebbe agganciata in classifica e rischierebbe di ritrovarsi risucchiata in zona play out. L’ultima sconfitta interna contro il Torino ha dimostrato come gli estensi siano ancora alla ricerca della giusta continuità.

Diretta/ Spal Torino Primavera (risultato finale 0-2): reti di Dellavalle e Savini!

Il Lecce da formazione neopromossa sta cercando di migliorare il suo ruolino di marcia ma fatica ad arrivare puntuale all’appuntamento con i tre punti. Salentini senza vittoria da 6 partite consecutive di campionato, gli ultimi due pareggi contro Sassuolo ed Empoli sono stati incoraggianti per la solidità espressa nel gioco, ma ai giallorossi manca qualcosa dal punto di vista offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Lecce Spal Primavera, match che andrà in scena all’Heffort Sport Village di Lecce. Per il Lecce, Vito Grieco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borbei; Lemmens, Basic, Nizet, Ciucci; Salomaa, Canellas, Macrì; Mommo, Burnete, Vulturar. Risponderà la Spal allenata da Fabrizio Piccareta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rigon, Borsoi, Saio, Csinger, D’Andrea, Forapani, Simonetta, Orfei, Pavlides, Wilke, Sperti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Heffort Sport Village di Lecce quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA