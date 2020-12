Diretta/ Lecce Vicenza (Serie B) streaming video Rai: salentini in crisi

DIRETTA LECCE VICENZA: CORINI VUOLE CAMBIARE ROTTA!

Lecce Vicenza, in diretta dallo stadio Via del Mare di Lecce, domenica 27 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Primo vero momento di crisi per i salentini, che sembravano aver trovato il passo giusto per puntare al vertice del campionato cadetto e che invece si sono ritrovati senza vittoria da 5 partite. Dopo 3 pareggi consecutivi sono arrivate 2 sconfitte di fila negli ultimi 2 impegni, al pesante 0-3 interno contro il Pisa si è aggiunto il ko di misura nel turno infrasettimanale contro la Spal, scontro diretto importante nella zona alta della classifica. Passi indietro che hanno fatto scivolare il Lecce all’ottavo posto in classifica, con una sola lunghezza di vantaggio sul Chievo e il rischio di uscire dalla zona play off.

Dall’altra parte il Vicenza dopo l’importante successo interno contro l’Ascoli ha pareggiato in casa contro la Reggina. Dopo aver riacciuffato il pari con Longo i berici hanno dovuto disputare in dieci uomini l’ultima mezz’ora del match per l’espulsione proprio dell’autore del gol del pareggio, riuscendo comunque a portare a casa un risultato positivo che ha mantenuto i biancorossi a +3 dalla zona play out.

DIRETTA LECCE VICENZA IN STREAMING VIDEO RAI: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Vicenza sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, i due canali che trovate ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre: la televisione di stato fornirà anche la possibilità di seguire questa partita di Serie B, come di consueto, anche con il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi: mediante l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone lo potrete attivare dal sito o dall’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI LECCE VICENZA

Le probabili formazioni di Lecce Vicenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Via del Mare di Lecce. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Eugenio Corini con un 3-5-2: Gabriel, Lucioni, Adjapong, Zhuta, Majer, Mancosu, Tachtsidis, Paganini, Calderoni, Stepinski, Coda. Gli ospiti guidati in panchina da Domenico Di Carlo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Grandi; Zonta, Padella, Pasini, Barlocco; Dalmonte, Cinelli, Da Riva, Giacomelli; Bizzotto, Longo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Lecce e Vicenza, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.65, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.90, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 5.00.



